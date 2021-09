Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Du suspense partout Kazan, le Metallurg, le Traktor et l'Avtomobilist gagnent sur des tous petits scores, le CSKA vire en tête khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 10/09/2021 à 21:00 Tweeter

Magnitogorsk - Vladivostok : 4-3 ap

Tcherepovets - Tchelyabinsk : 1-2 TAB

Minsk - Ekaterinbourg : 1-2

Podolsk - Kazan : 1-2 ap

CSKA Moscou - Iaroslavl : 3-1



KHL Khenkel délivre Kazan en prolongation contre le Vityaz

Kazan après un début de saison plutôt peu convaincant se déplace à Podolsk, une équipe plutôt en forme. Le premier tiers est plutôt serré, mais un lancer puissant de Lindholm déjoue la vigilance de Ejov et permet aux Tatars de prendre les devants. Kazan reste dominateur mais ne peut doubler son avance, un échec qui va coûter cher. Audette égalise en powerplay. En prolongation, Kagarlitsky s'offre un festival de dribles et dévie parfaitement pour Khenkel seul dans l'angle, il trouve le fond des filets et donne la victoire à l'Ak Bars.

Vladivostok toujours à la recherche de sa première victoire cette saison a connu les montagnes russes des émotions à Magnitogorsk mais doit de nouveau s'incliner, en prenant cependant un nouveau point à une grosse écurie. Le premier tiers équilibré voyait les deux équipes se neutraliser avec un but chacune. Bukarts, puis Kotlyarevsky permettent à l'Admiral de prendre le large au début du dernier vingt. Le Metallurg force son talentr, recolle au score et Maillet arrache l'égalisation en toute fin de tiers à six contre quatre. En prolongation les esprits s'échauffent et malgré un hors jeu assez net, Chibisov dépose un caviar pour Korostelyov seul dans l'angle, il donne la victoire à MMK.

Le Traktor remporte une victoire difficile mais précieuse à Tcherepovets, car elle lui permet de prendre la deuxième place orientale. Les locaux ont été plutôt dominateurs mais la partie s'achève sur un score de parité. Il faut avoir recours aux tirs au but pour que Hyka ne donne la victoire aux Ouraliens.

L'Avtomobilist engrange un deuxième succès de rang en l'emportant à Minsk dans un match pleinement maîtrisé avec un nouveau but de Da Costa (lire Shikin d'un blanchissage mérité.



Le CSKA prend la tête de l'Occident après un succès face à Iaroslavl acquis notamment grâce à deux points de Wallmark.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Maksim Karpov (Metallurg Magnitogorsk)

** : Lucas Wallmark (CSKA Moscou)

* : Libor Sulak (Admiral Vladivostok)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : - Vladivostok : 4-3 apTcherepovets -: 1-2 TABMinsk -: 1-2Podolsk -: 1-2 ap- Iaroslavl : 3-1après un début de saison plutôt peu convaincant se déplace à, une équipe plutôt en forme. Le premier tiers est plutôt serré, mais un lancer puissant dedéjoue la vigilance deet permet aux Tatars de prendre les devants. Kazan reste dominateur mais ne peut doubler son avance, un échec qui va coûter cher.égalise en powerplay. En prolongation,s'offre un festival de dribles et dévie parfaitement pourseul dans l'angle, il trouve le fond des filets et donne la victoire à l'Ak Bars.toujours à la recherche de sa première victoire cette saison a connu les montagnes russes des émotions àmais doit de nouveau s'incliner, en prenant cependant un nouveau point à une grosse écurie. Le premier tiers équilibré voyait les deux équipes se neutraliser avec un but chacune., puispermettent à l'Admiral de prendre le large au début du dernier vingt. Le Metallurg force son talentr, recolle au score et Maillet arrache l'égalisation en toute fin de tiers à six contre quatre. En prolongation les esprits s'échauffent et malgré un hors jeu assez net,dépose un caviar pourseul dans l'angle, il donne la victoire à MMK.Leremporte une victoire difficile mais précieuse à, car elle lui permet de prendre la deuxième place orientale. Les locaux ont été plutôt dominateurs mais la partie s'achève sur un score de parité. Il faut avoir recours aux tirs au but pour quene donne la victoire aux Ouraliens.L'engrange un deuxième succès de rang en l'emportant àdans un match pleinement maîtrisé avec un nouveau but de(lire notre brève ), un but en toute fin de partie des locaux prived'un blanchissage mérité.Leprend la tête de l'Occident après un succès face àacquis notamment grâce à deux points de*** : Maksim Karpov (Metallurg Magnitogorsk)** : Lucas Wallmark (CSKA Moscou)* : Libor Sulak (Admiral Vladivostok)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur