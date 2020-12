Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Encore une fois Nouvelle victoire pour Kazan et Da Costa face aux Jokerit Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 14/12/2020 21:00 Tweeter

Kazan : 1-4



Photographe : Ilnar Tukhbatov pour ak-bars.ru Da Costa fait le show contre Helsinki

Kazan qui s'est imposé la veille, remet le couvert contre Helsinki dans ce back-to-back qui permet de rattraper du retard du aux interruptions des quarantaines Covid-19.

Les Jokerit démarrent pourtant vite et bien. Le jeu est engagé et très disputé, les deux équipes se rendent coup pour coup. Sur une belle offensive, Lööv sert parfaitement Tolvanen au second poteau, il reprend victorieusement et ouvre la marque (1-0).

Les deux équipes continuent de se démener au deuxième vingt, mais le score ne bouge pas. Les Jokerit vont encaisser une faute, le diabolique powerplay kazanais fait le métier. Dawes dévie dans le cercle pour Da Costa qui reprend victorieusement pour égaliser (1-1).

Le niveau ne fait qu'augmenter et les panthères des neiges montrent les dents, sans résultat. Helsinki ne s'en laisse pas compter et pousse à son tour pour repasser devant, sans plus de succès. Une nouvelle fois le powerplay fait la différence mais cette fois le buteur et le passeur sont inversés. Da Costa sert Dawes dans le cercle gauche qui d'un bon one-timer met son équipe devant pour la première fois de la partie (1-2).

Une nouvelle faute finlandaise vient sceller la rencontre. Une relance catastrophique de Krejcik ricoche et revient dans l'angle juste devant le but ouvert, Da Costa n'a plus qu'à pousser dedans (1-3).

Helsinki repart dans l'autre sens et tente bravement de revenir au score, sans succès. Jouant le tout pour le tout, Helsinki sort son gardien, mais Petrov alourdit la marque en cage vide portant le score au même résultats que la veille (1-4).

Nouvelle victoire de Kazan qui domine maintenant toute la ligue, y compris l'autre conférence. Helsinki ne parvient pas à récupérer la 7e place mais les Finlandais ont encore 5 matchs de retard pour y parvenir.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Stéphane Da Costa

** : Nigel Dawes

* : Timur Bilyalov



