Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Fausse route Le Sibir djoue l'Avtomobilist pour une bonne victoire pour rester dans le bon groupe. A l'Ouest le Spartak remporte au bout du bout le derby de Moscou Philippe Rouinssard le 28/09/2020 21:00

Novossibirsk - Ekaterinbourg : 6-4

Spartak Moscou - Dynamo Moscou : 5-4 TAB



Le Sibir domine l'Avtomobilist

Le Sibir à la chasse aux bonnes places reçoit Ekaterinbourg pour un gros défi. L'Avto doit l'emporter pour ne pas être trop décroché des premiers rangs, un match à enjeux donc. Les locaux démarrent bien mais se font surprendre sur un mauvais but, le lancer de Kulikov est dévié par plusieurs joueurs et prend Säteri à contrepied. Les visiteurs bien lancés, accélèrent et mettent la pression mais sans parvenir à doubler la mise. Dès la reprise, la vitesse de Jokipakka permet aux locaux d'égaliser. Joie de courte durée, moins d'une minute plus tard le coup de canon de Zborovsky depuis la bleue redonne l'avantage aux Ouraliens. Les unités spéciales font la différence, Ruohomaa et Jokipakka marquent en powerplay pour renverser complètement la tendance. Dans l'ultime minute du deuxième vingt, Golychev égalise également en supériorité. Dès la reprise, Timachov envoie un surpuissant slap de la bleue et permet aux locaux de reprendre les commandes. L'Avto réagit bien et Datsyuk dans l'enclave égalise. Les visiteurs sont dominants mais se font surprendre, Romantsev seul en break nettoie la lucarne. Le Sibir s'accroche et Chachkov conclut en cage vide pour assurer la victoire de Novossibirsk qui récupère la septième place.



Le Spartak remporte en fusillade le derby de Moscou face au Dynamo. Après un premier tiers de parité avec un but chacun, les Spartakistes prennent un net avantage au deuxième vingt et mènent 3-1. Puis 4-1 dès l'entamme du dernier tiers, rien ne va plus pour le club de la police mais il revient comme dans un rêve, Jaskin puis Mironov maintiennent l'espoir en trouvant la faille, puis Tarasov égalise en powerplay. Le Dynamo surdomine la prolongation mais ne parvient pas à scorer. Après une très longue série de pénaltys les rouges et blancs sont vainqueurs.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jyrki Jokipakka (Sibir Novossibirsk)

** : Danil Tarasov (Dynamo Moscou)

* : Robin Hanzl (Spartak Moscou)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

