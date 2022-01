Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : L'Amur plus fort que la guerre L'Amur déjoue le SKA club de l'armée pour la première fois depuis 14 ans ! Le Neftekhimik, le Barys et le Sibir restent bien placé, Kazan repasse troisième. A l'Ouest, le Spartak confirme khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 27/12/2021 à 21:00 Tweeter

Nijnekamsk : 2-4

Khabarovsk - Saint-Pétersbourg : 3-2

Novossibirsk - Oufa : 3-2 ap

Nur-Sultan - Ekaterinbourg : 3-2 TAB

Kazan - Magnitogorsk : 4-3 ap

Nijni Novgorod - Spartak Moscou : 1-3



hcamur.ru L'Amur vient à bout de Saint-Pétesbourg

L'Amur en difficultés après cinq défaites de suite reçoit le SKA, leader occidental, qui reste sur neuf victoires consécutives. Choc des extrêmes donc. Le premier tiers est bien disputé avec une domination des locaux. Pourtant en powerplay, Kuzmenko contourne la cage et glisse dans la cage locale. L'Amur contre immédiatement, Bychkov lance de la bleue, Nikolayev repousse au deuxième poteau, Zyryanov à l'embuscade n'a plus qu'à pousser dans l'angle ouvert pour égaliser. Khabarovsk continue de dominer le tiers médiant mais ne peut passer devant. Un one-timer de Burdasov en powerplay redonne l'avantage au SKA. Saint-Pétersbourg pousse pour tuer le match au dernier tiers, mais sans résultat. Gorshkov contre et dans un angle fermé parvient à battre le portier visiteur pour égaliser. Les Pétersbourgeois sont sanctionnés juste après, Terechtchenko d'un bon slap donne l'avantage aux tigres. Le SKA bombarde mais ne parvient pas à revenir au score. L'Amur l'emporte et repart de l'avant brise la série de victoire du SKA et l'emporte face à lui pour la première fois depuis 14 ans !

Kazan remporte un match fou contre Magnitogorsk, mené 3-1 à 4 minutes de la fin les Tatars ont réussi à arracher l'égalisation. Safonov complète le hat-trick en prolongation et donne la victoire et la troisième place pour l'Ak Bars.

Le Sibir repart de l'avant en remportant un bon succès contre Oufa. Les deux équipes sont a égalité après le temps réglementaire. En prolongation, Li parvient à chiper le palet, contre et sert parfaitement Shore qui n'a plus qu'à donner la victoire, les deux compères marquent leur deuxième points chacun de la partie.

Nijnekamsk remporte le deuxième match à Vladivostok après avoir perdu le premier. La partie est équilibrée et indécise pendant 40 muinutes où les deux équipes sont dos à dos avec un but chacune dans chaque période. Au dernier tiers les loups s'échappent et marquent deux fois pour l'emporter et conforter leur septième place. Dans cette victoire Sidorov compte deux points.

Dans la course aux séries, le Barys remporte un bon succès contre Ekaterinbourg aux tirs au but, celui ci lui permet de conforter sa 8ème place face à son adversaire du jour. A égalité après le temps réglementaire, notamment avec un but de Da Costa (voir Vey.



Dans l'unique match de l'Occident, le Spartak s'impose à Nijni Novgorod pour un succès clé qui lui permet de conforter sa septième place et d'écarter la menace du retour de son adversaire du jour. Kugryshev, Drozdov et Rushkin ont compté deux points.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ilya Safonov (Ak Bars Kazan)

** : Nick Shore (Sibir Novossibirsk)

* : Nikita Mikhaïlis (Barys Nur-Sultan)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : Vladivostok -: 2-4- Saint-Pétersbourg : 3-2- Oufa : 3-2 ap- Ekaterinbourg : 3-2 TAB- Magnitogorsk : 4-3 apNijni Novgorod -: 1-3L'en difficultés après cinq défaites de suite reçoit le, leader occidental, qui reste sur neuf victoires consécutives. Choc des extrêmes donc. Le premier tiers est bien disputé avec une domination des locaux. Pourtant en powerplay,contourne la cage et glisse dans la cage locale. L'Amur contre immédiatement,lance de la bleue,repousse au deuxième poteau,à l'embuscade n'a plus qu'à pousser dans l'angle ouvert pour égaliser. Khabarovsk continue de dominer le tiers médiant mais ne peut passer devant. Un one-timer deen powerplay redonne l'avantage au SKA. Saint-Pétersbourg pousse pour tuer le match au dernier tiers, mais sans résultat.contre et dans un angle fermé parvient à battre le portier visiteur pour égaliser. Les Pétersbourgeois sont sanctionnés juste après,d'un bon slap donne l'avantage aux tigres. Le SKA bombarde mais ne parvient pas à revenir au score. L'Amur l'emporte et repart de l'avant brise la série de victoire du SKA et l'emporte face à lui pour la première fois depuis 14 ans !remporte un match fou contre, mené 3-1 à 4 minutes de la fin les Tatars ont réussi à arracher l'égalisation.complète le hat-trick en prolongation et donne la victoire et la troisième place pour l'Ak Bars.Lerepart de l'avant en remportant un bon succès contre. Les deux équipes sont a égalité après le temps réglementaire. En prolongation,parvient à chiper le palet, contre et sert parfaitementqui n'a plus qu'à donner la victoire, les deux compères marquent leur deuxième points chacun de la partie.remporte le deuxième match àaprès avoir perdu le premier. La partie est équilibrée et indécise pendant 40 muinutes où les deux équipes sont dos à dos avec un but chacune dans chaque période. Au dernier tiers les loups s'échappent et marquent deux fois pour l'emporter et conforter leur septième place. Dans cette victoirecompte deux points.Dans la course aux séries, leremporte un bon succès contreaux tirs au but, celui ci lui permet de conforter sa 8ème place face à son adversaire du jour. A égalité après le temps réglementaire, notamment avec un but de(voir notre news ). Ce sont finalement les Kazakhs qui l'emportent en fusillade grâce àDans l'unique match de l'Occident, les'impose àpour un succès clé qui lui permet de conforter sa septième place et d'écarter la menace du retour de son adversaire du jour.etont compté deux points.*** : Ilya Safonov (Ak Bars Kazan)** : Nick Shore (Sibir Novossibirsk)* : Nikita Mikhaïlis (Barys Nur-Sultan)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur