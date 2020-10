Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : L'armée rouge battue en Finlande Helsinki fait le show face au CSKA. Le SKA assure tandis que Lokomotiv s'impose difficilement. Le Metallurg remporte le duel au sommet de l'Orient, Kazan brille, l'Avto se fait quelques frayeurs tout comme Nur-Sultan. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 14/10/2020 à 21:00 Tweeter

Magnitogorsk - Omsk : 3-0

Riga - Iaroslavl : 2-3 TAB

Helsinki - CSKA Moscou : 5-2

Kazan - Khabarovsk : 4-0

Podolsk - Ekaterinbourg : 3-4

Spartak Moscou - Nur-Sultan : 2-3 ap

Sotchi - Saint-Pétersbourg : 1-4



Photographe : Mikko Taipale pour jokerit.com Les Jokerit font chuter le CSKA

Helsinki après un revers à domicile contre le Loko reçoit le leader de sa conférence, le CSKA mais qui reste lui aussi sur une défaite. Un sacré beau match en perspective. Dès la première minute de jeu, Slepychev transperce la défense et vient battre le portier local pour l'ouverture du score. Les Jokerit renversent bien la tendance mais ne parviennent pas à égaliser, même en powerplay. Le deuxième tiers voit les locaux faire le métier. Un incroyable jeu de Regin permet l'égalisation. Les visiteurs sont pénalisés peu après. Le lancer de Jensen est dévié par la crosse de Kiselevitch et termine dans son but. Les Finlandais accélèrent, Jensen lance mais le jeune portier moscovite repousse, Pakarinen propulse le rebond au fond. Le CSKA écrase la concurence dans le dernier tiers mais ne peut passer Lindbäck. Les visiteurs sortent leur gardien, Norman marque en cage vide. Mais finalement Robinson fait trembler les filets finnois pour la deuxième fois de la soirée, à 30 secondes du terme. On ressort alors le gardien, mais Jensen vient conclure à son tour dans le filet désert. Les Jokerit confirment en milieu de taleau. Deuxième revers de suite pour le CSKA qui perd un peu plus son avance.

Le SKA s'impose logiquement à Sotchi grâce à deux points de Martchenko, Kamenev et Bengtsson.

Le Lokomotiv a peiné pour s'imposer à Riga il a du avoir recours à une séance de fusillade pour se défaire de la lanterne rouge qui prend un bon point.



metallurg.ru Omsk bute sur Kochetchkin et Magnitogorsk

Match au sommet en Orient entre Magnitogorsk, quatrième et Omsk leader. Les locaux dominent la première période mais le score ne bouge pas. Le bon jeu métallurgiste se poursuit au tiers médiant et finit par trouver la faille. Nestrasil cherche son partenaire dans l'angle opposé, mais le palet est accdientellement dévié par le patin de Bereglazov qui le redirige dans son propre but. L'Avangard bombarde pour revenir sans résultat. Pesonen et Chibisov marquent tous deux en cage vide pour assurer la 5e victoire consécutive du Metallurg. Avec 26 arrêts Kochetchkin blanchit.

L'Avtomobilist se fait peur à Podolsk, rapidement mené au score, l'inévitable Makeyev égalise juste avant la première sirène. L'Avto surdomine le jeu et prend le large menant 4-1, un relâchement coupable en fin de partie permet au Vityaz de recoller et donne quelques sueurs aux visiteurs jusqu'au bout.

Pas de soucis pour Kazan qui surclasse Khabarovsk grâce à un doublé de Pedan, deux points de Burmistrov et un premier blanchissage (23 arrêts) de sa jeune carrière KHL pour Miftakhov.

Le Barys a peiné pour se défaire du Spartak grâce à un but de Dietz (le deuxième du match) en prolongation.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Niklas Jensen (Jokerit Helsinki)

** : Darren Dietz (Barys Nur-Sultan)

* : Amir Miftakhov (Ak Bars Kazan)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : - Omsk : 3-0Riga -: 2-3 TAB- CSKA Moscou : 5-2- Khabarovsk : 4-0Podolsk -: 3-4Spartak Moscou -: 2-3 apSotchi -: 1-4après un revers à domicile contre le Loko reçoit le leader de sa conférence, lemais qui reste lui aussi sur une défaite. Un sacré beau match en perspective. Dès la première minute de jeu,transperce la défense et vient battre le portier local pour l'ouverture du score. Les Jokerit renversent bien la tendance mais ne parviennent pas à égaliser, même en powerplay. Le deuxième tiers voit les locaux faire le métier. Un incroyable jeu depermet l'égalisation. Les visiteurs sont pénalisés peu après. Le lancer deest dévié par la crosse deet termine dans son but. Les Finlandais accélèrent,lance mais le jeune portier moscovite repousse,propulse le rebond au fond. Le CSKA écrase la concurence dans le dernier tiers mais ne peut passer. Les visiteurs sortent leur gardien,marque en cage vide. Mais finalementfait trembler les filets finnois pour la deuxième fois de la soirée, à 30 secondes du terme. On ressort alors le gardien, maisvient conclure à son tour dans le filet désert. Les Jokerit confirment en milieu de taleau. Deuxième revers de suite pour le CSKA qui perd un peu plus son avance.Le SKA s'impose logiquement àgrâce à deux points deetLea peiné pour s'imposer àil a du avoir recours à une séance de fusillade pour se défaire de la lanterne rouge qui prend un bon point.Match au sommet en Orient entre, quatrième etleader. Les locaux dominent la première période mais le score ne bouge pas. Le bon jeu métallurgiste se poursuit au tiers médiant et finit par trouver la faille.cherche son partenaire dans l'angle opposé, mais le palet est accdientellement dévié par le patin dequi le redirige dans son propre but. L'Avangard bombarde pour revenir sans résultat.etmarquent tous deux en cage vide pour assurer la 5e victoire consécutive du Metallurg. Avec 26 arrêtsblanchit.L'se fait peur à, rapidement mené au score, l'inévitableégalise juste avant la première sirène. L'Avto surdomine le jeu et prend le large menant 4-1, un relâchement coupable en fin de partie permet au Vityaz de recoller et donne quelques sueurs aux visiteurs jusqu'au bout.Pas de soucis pourqui surclassegrâce à un doublé de, deux points deet un premier blanchissage (23 arrêts) de sa jeune carrière KHL pourLea peiné pour se défaire dugrâce à un but de(le deuxième du match) en prolongation.*** : Niklas Jensen (Jokerit Helsinki)** : Darren Dietz (Barys Nur-Sultan)* : Amir Miftakhov (Ak Bars Kazan)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo