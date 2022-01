Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : La mort du dragon Le dragon du Kunlun Red Star Beijing, écrasé par le Severstal est officiellement éliminé de la course aux playoffs khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 06/01/2022 à 21:00 Tweeter

Dans l'unique match de la journée, Beijing dos au mur et dans l'obligation de l'emporter reçoit le Severstal qui reste sur un mauvais revers à domicile et qui a besoin de points pour se maintenir en haut de tableau occidental. Beijing -: 1-7Dans l'unique match de la journée,dos au mur et dans l'obligation de l'emporter reçoit lequi reste sur un mauvais revers à domicile et qui a besoin de points pour se maintenir en haut de tableau occidental.

Les visiteurs sont pénalisés d'entrée mais une fois tué la première faute, ils dominent le jue et ouvrent rapidement le score. Une perte de palet derrière la cage chinoise profite à Kodola qui retrouve Timashov dans l'axe, le slap de ce dernier est repoussé au deuxième poteau par Smith, qui ne peut rien sur la reprise de Pilipenko (0-1).

Le jeu reste dominé par les jaunes et noirs, ils sont installés et font tourner. C'est encore une mauvaise relanche chinoise qui permet aux sidérurgistes de marquer. Dumbadze récupère, contourne la cage et remet au premier poteau pour Timashov qui cette fois déjoue le portier (0-2).

Le rythme baisse et les deux équipes se cherchent en milieu de glace pendant le reste du premier tiers. Jusqu'à une première faute locale en fin de période. Le powerplay sidérurgiste fait le job sur un but d'école. Vovchenko dépose une offrande au deuxième poteau pour Pilipenko qui n'a plus qu'à pousser dans l'angle ouvert (0-3).

Le deuxième tiers est à l'image du premier, le Severstal sans être impressionnant est efficace déroule son hockey classique et agréable et balaie son adversaire du jour. Guslistov dans l'angle glisse de l'autre côté et Dumbadze alourdit la marque (0-4).

Les unités spéciales vont être très importantes dans ce deuxième tiers. Toujours du hockey propre et net pour le powerplay sidérurgiste. Geraskin premier poteau trouver Guslistov au deuxième pour un nouveau but d'école (0-5).

Beijing commet une nouvelle faute et doit de nouveau faire face au powerplay de Tcherepovets qui marque un troisième but sur son troisième avantage de la partie. Vovchenko lance, Nättinen dans le slot, dévie au fond (0-6).

En fin de période les visiteurs sont sanctionnés et le Red Star Kunlun en profite enfin. Sproul gagne l'engagement en zone offensive et met en retrait pour Spencer Foo qui débloque enfin le compteur local à 2 secondes de la deuxième sirène (1-6).

Les locaux semblent usés au dernier tiers et subissent dans une nouvelle déroute. Le Severstal, impitoyable ajoute un novueau but à son compteur, Khokhlov dans le slot échoue à reprendre mais il renvoie la rondelle dans le coin où Guslistov marque une fois encore (1-7).

Le dragon retrouve un second souffle et essaye de sauver la face, en vain. Podyapolsky a fermé la porte d'acier. Nouvelle déroute pour Beijing qui est officiellement éliminé de la course aux séries une fois encore.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Nikita Guslistov

** : Nikolaï Timashov

* : David Dumbadze



