KHL : La victoire qu'il faut Le Dynamo Moscou déjoue Minsk pour s'assurer de la 4ème place. Le Severstal, le Spartak et Helsinki assurent pour se maintenir dans le bon groupe. A l'Est, les extrêmes : Kazan 1er, et Pékin dernier, l'ont emporté Philippe Rouinssard le 09/12/2020 21:00

Helsinki : 2-5

Tcherepovets - Riga : 4-2

Kazan - Magnitogorsk : 3-0

Spartak Moscou - Nijnekamsk : 4-2

Sotchi - Pékin : 3-4

Minsk - Dynamo Moscou : 2-3



hcdinamo.by Le Dynamo Moscou s'impose Minsk et reste 4e

Le Dynamo Moscou quatrième, se déplace à Minsk, cinquième, qui n'a qu'un point de retard, match important pour les deux équipes donc. La partie démarre fort côté local, Menell emporte tout le monde et dévie parfaitement au second poteau où Usov reprend victorieusement avant la quatrième minute de jeu. Minsk est pénalisé juste après, mais Prince s'échappe en break et double la mise. Les Moscovites mal embarqués réagissent bien, Lindberg met dans le slot pour Tarasov qui dévie au fond. Les visiteurs mitraillent et Popugayev dévie pour Hietanen qui égalise. Les locaux sont beaucoup sanctionnés au deuxième tiers, le club de la police en profite, Cajkovsky slape de la bleue, Jaskin dévie au fond. Les bisons forcent pour revenir au dernier tiers, en vain, Eryomenko maintient la porte fermée. Le Dynamo Moscou remporte la victoire qu'il faut et s'assure la quatrième place.

Le Severstal maintient sa sixième place en dominant logiquement Riga grâce notamment à deux points de Provolnev et Morozov.

Le Spartak s'offre une victoire au finish contre Nijnekamsk. Mené par deux fois au score, le club du peuple parvient à chaque fois à revenir. Finalement en supériorité, Lehterä délivre son équipe à 1'30 de la sirène finale. Tsypalkov s'offre ensuite son deuxième but de la soirée en cage vide.

Les Jokerit brillent et enfoncent encore un peu plus Tchelyabinsk. Les Finlandais surdominent le match et mènent rapidement puis accroissent leur avance pour être à 4-0 dans le dernier tiers. Les locaux marquent deux fois en une minute mais pas assez pour revenir. Dans ce bon succès, Krejčík marque trois points, Savinnainen deux.



Kazan remporte une belle victoire contre le Metallurg dans le classico. Da Costa marque un but (lire notre brève) et Bilyalov blanchit avec 24 arrêts.

Deuxième victoire consécutive pour Pékin qui profite donc de la défaite en parallèle du Nefte pour lui abandonner la dernière place orientale. C'est à Sotchi que le dragon a pu réaliser cette bonne opération. Pourtant la partie avait bien mal démarrée pour les visiteurs puisque le Leopard menait 2-0 après vingt minutes. Werek et Lockhart marquent chacun à 15 secondes d'intervalle pour égaliser. En powerplay, le Red Star prend même les devants. Miromanov égalise avant la deuxième sirène. Dans un dernier tiers morose, Shashkov donne la victoire aux Chinois.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nigel Dawes (Ak Bars Kazan)

** : Jakub Krejčík (Jokerit Helsinki)

* : Gleb Shashkov (Kunlun Red Star)



