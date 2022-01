Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : La voiture rouge repart L'Avtomobilist sorti du protocole covid-19 reprend par une victoire convaincante. Le SKA l'emporte et se qualifie pour les playoffs khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 13/01/2022 à 21:00 Tweeter

Ekaterinbourg - Tcherepovets : 5-2

Saint-Pétersbourg - Sotchi : 2-1



KHL L'Avtomobilist assure pour sa reprise post covid-19

L'Avtomobilist avait été placé en isolement pour cause de nombreux cas de covi-19 dans son effectif, de retour au jeu pour son premier match de 2022 il reçoit le Severstal en forme et épargné par la pandémie. Les visiteurs rugueux au début de match sont pénalisés à deux reprises, la deuxième est la bonne pour le powerplay ouralien. Macek sert Bocharov dans le slot qui ouvre le score d'une reprise impeccable. L'Avto hausse le ton et double la marque, Prince dans un angle complètement fermé trouve un trou de souris pour déjouer Shugayev. Les sidérurgistes démarrent bien le deuxième tiers, Vovchenko derrière la cage réussit le fameux but du lacrosse en collant la rondelle sur la palette et en venant la loger dans la lucarne. Les visiteurs continuent leur pressing, Karimov contre et dépose une offrande au deuxième poteau pour Emets qui égalise. L'Avtomobilist repart de l'avant, une bonne contre attaque voit Spooner remettre dans le slot pour Prince qui remet son équipe devant. L'Avto passe à la vitesse suppérieure, Prince lance Macek dans la profondeur qui alourdit la marque. Le dernier tiers est engagé mais les portiers font le ménage devant leur cage. Finalement c'est Ekaterinbourg qui creuse l'écart sur un powerplay bien négocié. Podyapolsky reste au sol après le lancer de Spooner, il glisse dans le slot pour Bocharov qui pousse au fond. L'Avtomobilist repart brillamment de l'avant mais garde six points de retard sur la 8ème place avec tout de même deux matchs en moins.



Le SKA s'impose sans briller contre Sotchi mais se qualifie ainsi pour les playoffs 2022. Saint-Pétersbourg est devenu la première équipe occidentale à se qualifier pour les séries éliminatoires.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Brooks Macek (Avtomobilist Ekaterinbourg)

** : Shane Prince (Avtomobilist Ekaterinbourg)

* : Ryan Spooner (Avtomobilist Ekaterinbourg)



