Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Le bas domine le haut L'Admiral et le Vityaz pourtant mal classés ont battus des grosses écuries pour se relancer. A l'est le Metallurg repasse premier, l'Amur reste à l'embuscade tandis qu'à l'Ouest, le SKA assure en tête et Sotchi rebondit khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 07/01/2022 à 21:00 Tweeter

Vladivostok - Kazan : 4-2

Khabarovsk - Spartak Moscou : 3-2 ap

Magnitogorsk - Iaroslavl : 3-1

Omsk - Minsk : 3-0

Saint-Pétersbourg - Nijni Novgorod : 3-0

Sotchi - Nijnekamsk : 4-1

CSKA Moscou - Podolsk : 3-4



KHL L'Admiral noie la panthère de Kazan

Kazan pouvait se qualifier pour les playoffs dès aujourd'hui en cas de victoire, mais l'Admiral en a décidé autrement. Les Tatars récupèrent un premier powerplay rapidement. Mais Sulak part en break, il sert Gareyev qui lui rend la politesse, Sulak longe la jambière de Bilyalov et ouvre la marque. Les visiteurs retournent à leur powerplay, Panyukov lance, Lazushin laisse échaper un mauvais rebond dans l'angle, Lindhölm égalise. L'Ak Bars reste très dominateur et logiquement passe devant en fin de tiers. Safonov lancé en break double la mise. Dès la reprise, Shen la nouvelle recrue de Vladivostok, dans le trafic parvient à égaliser. La partie est de bon niveau et agréable, Shevchenko d'un tir puissant surprend Bilyalov et donne l'avantage aux marins. Au derneir tiers l'Admiral maintient le rythme, Kestner emporte tout le monde et dévie au second poteau pour Sayustov qui double la mise. Peu après Kestner seul en break est accroché irrégulièrement, un tir de pénalité est sifflé mais l'Américain échoue à mettre KO les Tatars. Kazan pousse pour revenir en vain. Excellent succès pour l'Admiral qui rêve encore d'un improbable retour, l'Ak Bars devra patienter pour composter son billet.

Le Metallurg reprend les commandes de la conférence en s'imposant contre Iaroslav grâce à trois buts dans le premier tiers.

L'Avangard a brillé à domicile en surclassant Minsk qui voit sa série de victoires s'arrêter net. Yakupov et Semyonov comptent deux points tandis que Hrubec blanchit avec 30 parades.

L'Amur reste dans le sillage des playoffs en mettant fin à la série de victoires du Spartak. Les Moscovites sont rapidement devants au score grâce à Drozdov. Au tiers médiant Butuzov égalise mais profitant d'un powerplay, les Spartakistes repassent devant. Les tigres pressent dans la dernière période et égalisent logiquement. Il faut disputer une prolongation, Tomasek dévie pour Lenc qui déjoue le portier parfaitement et donne la victoire à Khabarovsk après à peine 30 secondes.



KHL Le Vityaz renverse le CSKA en prolongation

Le CSKA de la capitale reçoit un adversaire de la banlieue, le Vityaz qui remonte vite ces dernières journées. Malgré un premier tiers où ils dominent largement les locaux ne peuvent marquer. A l'inverse les visiteurs profitent de leur seul powerplay pour ouvrir la marque, Starkov dans le slot sert Audette au premier poteau qui glisse au fond. Le CSKA accroit encore sa domination au deuxième vingt et Svetlakov profite d'une suppériorité pour égaliser. Dans la minute qui suit, Grigorenko marque à son tour pour mettre les Moscovites devant. Dès la reprise, Rasskazov enrhumme toute la défense locale et dévie de l'autre côté pour Malykhin qui efface le gardien et égalise. Le chevalier poursuit son galop, Aaltonen à toute allure ajoute un troisième but et remet Podolsk devant. Le CSKA renverse la tendance et parvient à égaliser en fin de partie grâce à l'inusable Popov. Il faut donc se rendre en prolongation, le CSKA subit une pénalité différée. Les visiteurs contrôlent la rondelle, Voronkov slape de la bleue, Malykhin dévie au fond pour donner la victoire à Podolsk.

Saint-Pétersbourg confirme sa première place en glaçant Nijni Novgorod qui rechute. Komarov et Burdasov comptent deux points tandis que Johansson blanchit avec 24 arrêts.

Sotchi rebondit enfin en remportant une bonne victoire à domicile contre Nijnekamsk. Après un premier tiers sans but malgré la domination des visiteurs, les locaux ouvrent la marque par Aleksandrov avant que Gimatov n'égalise. Dès la reprise, Aleksandrov remet les siens devant. Un doublé de Bakos permet ensuite au Leopard de l'emporter nettement. La machine est relancée il faudra vite confirmer pour réduire l'écart.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Fyodor Malykhin (Vityaz Podolsk)

** : Simon Hrubec (Avangard Omsk)

* : Leonid Metalnikov (Admiral Vladivostok)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : - Kazan : 4-2- Spartak Moscou : 3-2 ap- Iaroslavl : 3-1- Minsk : 3-0- Nijni Novgorod : 3-0- Nijnekamsk : 4-1CSKA Moscou -: 3-4pouvait se qualifier pour les playoffs dès aujourd'hui en cas de victoire, mais l'en a décidé autrement. Les Tatars récupèrent un premier powerplay rapidement. Maispart en break, il sertqui lui rend la politesse,longe la jambière deet ouvre la marque. Les visiteurs retournent à leur powerplay,lance,laisse échaper un mauvais rebond dans l'angle,égalise. L'Ak Bars reste très dominateur et logiquement passe devant en fin de tiers.lancé en break double la mise. Dès la reprise,la nouvelle recrue de Vladivostok, dans le trafic parvient à égaliser. La partie est de bon niveau et agréable,d'un tir puissant surprendet donne l'avantage aux marins. Au derneir tiers l'Admiral maintient le rythme,emporte tout le monde et dévie au second poteau pourqui double la mise. Peu aprèsseul en break est accroché irrégulièrement, un tir de pénalité est sifflé mais l'Américain échoue à mettre KO les Tatars. Kazan pousse pour revenir en vain. Excellent succès pour l'Admiral qui rêve encore d'un improbable retour, l'Ak Bars devra patienter pour composter son billet.Lereprend les commandes de la conférence en s'imposant contregrâce à trois buts dans le premier tiers.L'a brillé à domicile en surclassantqui voit sa série de victoires s'arrêter net.etcomptent deux points tandis queblanchit avec 30 parades.L'reste dans le sillage des playoffs en mettant fin à la série de victoires du. Les Moscovites sont rapidement devants au score grâce à. Au tiers médiantégalise mais profitant d'un powerplay, les Spartakistes repassent devant. Les tigres pressent dans la dernière période et égalisent logiquement. Il faut disputer une prolongation,dévie pourqui déjoue le portier parfaitement et donne la victoire à Khabarovsk après à peine 30 secondes.Lede la capitale reçoit un adversaire de la banlieue, lequi remonte vite ces dernières journées. Malgré un premier tiers où ils dominent largement les locaux ne peuvent marquer. A l'inverse les visiteurs profitent de leur seul powerplay pour ouvrir la marque,dans le slot sertau premier poteau qui glisse au fond. Le CSKA accroit encore sa domination au deuxième vingt etprofite d'une suppériorité pour égaliser. Dans la minute qui suit,marque à son tour pour mettre les Moscovites devant. Dès la reprise,enrhumme toute la défense locale et dévie de l'autre côté pourqui efface le gardien et égalise. Le chevalier poursuit son galop,à toute allure ajoute un troisième but et remet Podolsk devant. Le CSKA renverse la tendance et parvient à égaliser en fin de partie grâce à l'inusable. Il faut donc se rendre en prolongation, le CSKA subit une pénalité différée. Les visiteurs contrôlent la rondelle,slape de la bleue,dévie au fond pour donner la victoire à Podolsk.confirme sa première place en glaçantqui rechute.etcomptent deux points tandis queblanchit avec 24 arrêts.rebondit enfin en remportant une bonne victoire à domicile contre. Après un premier tiers sans but malgré la domination des visiteurs, les locaux ouvrent la marque paravant quen'égalise. Dès la reprise,remet les siens devant. Un doublé depermet ensuite au Leopard de l'emporter nettement. La machine est relancée il faudra vite confirmer pour réduire l'écart.*** : Fyodor Malykhin (Vityaz Podolsk)** : Simon Hrubec (Avangard Omsk)* : Leonid Metalnikov (Admiral Vladivostok)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo