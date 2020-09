Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Le chevalier au grand galop Le Vityaz remporte un succs trs impressionnant, le CSKA et le Dynamo se portent bien. Oufa reste au sommet de l'Orient, l'Amur poursuit sa remonte Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 24/09/2020 21:00 Tweeter

Podolsk : 1-4

Oufa - Tchelyabinsk : 3-1

Nijni Novgorod - Khabarovsk : 2-3 ap

Sotchi - Dynamo Moscou : 2-3

CSKA Moscou - Tcherepovets : 5-0



KHL Le renard se casse les dents sur la cuirasse du chevalier

Magnitogorsk en forme reçoit le Vityaz pour une rencontre normalement largement à portée. Les banlieusards démarrent vite et bien, Pylenkov slape de la bleue, Artyukhin reprend au fond le rebond lâché par le gardien local après à peine 2 minutes de jeu. En powerplay le Chevalier frappe encore, Daugavins s'élance, remet derrière lui magnifiquement pour Danforth qui le suit et propulse le disque dans l'angle ouvert. Podolsk continue de surdominer la partie. Magnitka sort enfin de sa torpeur en deuxième période, Lammikko dévie au fond pour recoller au score. Dès la reprise du dernier acte, Danforth lancé comme une balle vient corser l'addition. MMK pousse pour revenir, sans succès. Podolsk en profite pour contrer, Lugin en break sert Paoutov qui glisse entre les jambières du portier local pour achever la déroute métallurgiste. Nette victoire du Vityaz qui revient dans la bonne partie du tableau occidental.

Le CSKA surclasse Tcherepovets et remporte une cinglante victoire. Shalunov marque deux buts et trois points, trois points aussi de Mamin, deux pour Okulov. Dans els buts, Sharytchenkov blanchit avec 24 arrêts.

Cinquième victoire consécutive pour le Dynamo Moscou mais celle-ci fut laborieuse sur la glace de Sotchi. Après un premier tiers vierge, Hietanen donne l'avantage aux visiteurs. Les efforts des sudistes finissent par payer et ils égalisent au début de la dernière période. En powerplay, Jaskin redonne l'avantage aux Moscovites. Il faut moins d'une minute à Nilsson pour égaliser. Le Dynamo ne désarme pas et Cajkovsky trouve la faille à deux minutes de la fin. Les policiers se referment et tiennent jusqu'au bout.



Victoire sans difficulté pour le Salavat Yulaev face à Tchelyabinsk. Deux points qui lui permettent de rester au sommet de l'Orient. Soshnikov marque un doublé et une assistance dans cette rencontre.

L'Amur poursuit sa bonne période et s'impose sur la glace de Nijni Novgorod. Les deux équipes se neutralisent au premier tiers avec un but chacun en powerplay. Koryagin met les visieurs devant au second vingt mais Schenfeld remet le Torpedo dans le match. Une faute en prolongation scelle le sort du cerf, Yakupov donne la victoire aux tigres.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nikita Soshnikov (Salavat Yulaev Oufa)

** : Vadim Shipatchyov (Dynamo Moscou)

* : Justin Danforth (Vityaz Podolsk)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

