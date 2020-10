Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Le dragon se réveille Le Red Star Kunlun remporte enfin un match ! Le Traktor se balade Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 15/10/2020 à 21:00 Tweeter

Pékin - Oufa : 5-3

Tcherepovets - Tchelyabinsk : 0-4



KHL Le dragon de Pékin se défait d'Oufa

Le Kunlun Red Star qui accumule les défaites reçoit Oufa bien lancé et qui espère réduire un peu l'écart sur l'infernal quatuor qui dominent l'Orient. Un une-deux magnifique entre Vorobyov et Kugrychev permet au premier de servir idéalement le second qui fusille le portier chinois. La pression bachkire se poursuit et le score double dans la minute suivante. Alekseyev derrière le but remet dans le slot pour Bachkirov qui marque à son tour. Pékin fait de son mieux pour revenir sans succès avant la première sirène. Les locaux reprennent fort et font le siège du but adverse, Shinkaruk dévie au fond le lour dslap de Lofqvist. La partie est tendue et les vilains gestes pleuvent tout comme les fautes, mais les unités spéciales font chou blanc. En toute fin de deuxième vingt, le coup de canon de Chelios depuis la bleue permet aux locaux d'égaliser. Dès la reprise, les verts se relancent, Larsen lancé en break dévie vers Hartikainen qui remet les siens devant. Joie de courte durée pour le SYU, Kristo fait un énorme effort personnel, il long le but et glisse entre les pads de Metsola pour égaliser. Le dernier tiers voit les deux équipes rivaliser de tentatives, finalement Lockhart d'un lancer juste sous la barre donne l'avantage aux Pékinois. Oufa pousse mais ne peut égaliser, il sort son gardien en fin de partie, Kane en profite pour assurer la victoire en trouvant la cage vide. Enfin une victoire pour Kunlun qui n'en comptait qu'une seule et encore sur tapis vert ! Le dragon ouvre un oeil, pourra-t-il s'envoler ?

Le Traktor n'a pas fait de détail à Tcherepovets et s'impose nettement. Tandis que Will blanchit en repoussant les 26 tirs locaux, Bailen s'offre deux assistances. Un succès confortable qui permet à Tchelyabinsk de maintenir sa sixième place et de creuser son avance sur ses poursuivants.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jake Chelios (Kunlun Red Star)

** : Roman Will (Traktor Tchelyabinsk)

* : Nick Bailen (Traktor Tchelyabinsk)



