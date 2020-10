Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Le moteur se relance L'Avtomobilist relance son moteur, le SKA prend sa revanche Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 30/09/2020 21:00 Tweeter

Saint-Pétersbourg : 4-6

Oufa - Ekaterinbourg : 1-4



KHL Datsyuk et l'Avtomobilist dominent Oufa

L'Avtomobilist en perte de vitesse se déplace à Oufa pour une belle rencontre entre deux grosses écuries orientales. Les locaux sont rapidement pénalisés, les visiteurs en profitent pour hausser le ton et une belle combinaison met le portier au sol, Datsyuk devant l'enclave parvient à décaler au second poteau pour Belousov qui ouvre la marque. Les visiteurs plient sous une avalanche de pénalités, mais parviennent à tenir leur avantage jusqu'au premier coup de sirène. Dès la reprise, le powerplay ouralien fait de nouveau mouche, Holland dévie parfaitement à l'angle opposé pour Macek qui double la mise. A quatre contre quatre, l'Avto accélère et Makeev d'un lancer puissant trouve l'ouverture du cinquième trou. Oufa malmené et dépassé dans tous les secteurs de jeu multiplie les fautes. Golychev plein axe marque le quatrième but visiteur de la soirée, toujours en supériorité. Le Salavat Yulaev sort de son marasme en dernière période, son excellent jeune joueur, Amirov parvient à débloquer le compteur en supériorité, mais rien de plus. Nette victoire pour l'Avtomobilist qui rejoint son adversaire du jour au classement et n'a plus qu'une longueur de retard sur la deuxième place orientale.



Le SKA qui récupère progressivement ses joueurs vedettes, continue d'aligner une équipe assez rajeunie, mais cela a suffit pour prendre sa revanche à Novossibirsk face à une équipe qui l'a battue la semaine dernière. Pourtant la partie avait mal commencée pour les visiteurs menés 2-0 après un tiers, puis 3-1. Un excellente fin de deuxième tiers leur permet de revenir au score et même de passer devant. Shachkov égalise mais le SKA reprend les commandes et assure sa victoire en cage vide. A noter les trois points du rookie Zavgorodny pour les Pétersbourgeois.



*** : Dmitry Zavgorodny (SKA Saint-Pétersbourg)

** : Anatoly Golychev (Avtomobilist Ekaterinbourg)

* : Georgy Belousov (Avtomobilist Ekaterinbourg)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

