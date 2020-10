Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Le retour des Kazakhs Le Barys revient fort aprs sa quarantaine due la Covid-19. Le Torpedo revient de loin. A l'Ouest, le CSKA remporte le choc au sommet tandis que son frre ennemi, le Dynamo retrouve ses sensations Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 04/10/2020 21:00 Tweeter

Nijni Novgorod : 2-3 TAB

Nur-Sultan - Saint-Pétersburg : 3-2 TAB

Dynamo Moscou - Pékin : 6-3

CSKA Moscou - Omsk : 4-2



hcbarys.kz Le Barys gagne aux tirs au but contre le SKA pour son retour

Le Barys enfin de retour au jeu après sa quatorzaine réglementaire débute face à Saint-Pétersbourg, un sacré test pour la reprise. Les locaux font le jeu en premier tiers, Shevchenko bien placé devant le but tombe mais parvient à glisser au second poteau où Sagadeev pousse au fond pour ouvrir la marque. Dietz dans un angle improbable parvient à doubler la mise. Dès la reprise, Morozov en solitaire réduit l'écart. Le SKA presse au dernier tiers, Timkin lancé en break égalise. Il faut régler la partie aux tirs au but, trois tireurs kazakhs parviennent à trouver la faille contre deux pétersbourgeois. Victoire serrée mais importante pour Nur-Sultan qui se relance bien au général.

Le Torpedo remporte une victoire serrée et presque inespérée à Khabarovsk. Un excellent premier tiers des locaux voit Rasskazov ouvrir rapidement la marque. Gorchkov double la mise au tiers médiant. Les visiteurs peu entreprenants parviennent finalement à débloquer leur compteur au dernier vingt par Kloos. En fin de partie, NN sort sort son gardien et dans les 30 dernières secondes Jafyarov arrache l'égalisation. Aux tirs au but, Wideman donne une improbable victoire au cerf.



Le CSKA leader occidental, remporte le choc des sommets contre Omsk, leader oriental. Les Moscovites ouvrent rapidement la marque grâce à Okulov. Au deuxième tiers, l'armée rouge fait le break, Mamin puis Goldobin donnent une avance très conséquente. L'Avangard lâche les chevaux au début du dernier tiers, mais il est déjà presque trop tard. Kaski débloque le compteur visiteur, l'intenable rookie Chinakhov y va encore de son but pour recoller. Omsk bombarde mais ne peut égaliser, Mamin conclut dans la cage vide pour délivrer son équipe.

Le Dynamo Moscou se relève en dominant Pékin toujours autant en difficultés dans cette saison KHL. Pulkkinen réalise un hat-trick et Jaskin deux buts et une assitance, trois assistances pour Lindberg, deux pour Shipatchyov. Le club de la police conforte sa quatrième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Teemu Pulkkinen (Dynamo Moscou)

** : Maksim Mamin (CSKA Moscou)

* : Chris Wideman (Torpedo Nijni Novgorod)



