Kazan : 1-2 TAB

Tchelyabinsk - Iaroslavl : 4-3 ap

Novossibirsk - Spartak Moscou : 1-2 TAB

Nur-Sultan - Magnitogorsk : 3-2

Oufa - Riga : 6-4

CSKA Moscou - Nijnekamsk : 2-1 ap

Podolsk - Minsk : 3-4 TAB

Sotchi - Nijni Novgorod : 1-2

Helsinki - Dynamo Moscou : 5-1



KHL Sedlak et le Traktor gagnent en prolongation et sont 1ers

Le Traktor s'impose de justesse face à Iaroslavl et passe en tête de l'Orient avec un match d'avance. Le Lokomotiv mené quasiment toute la partie a su revenir à hauteur dans l'ultime minute de jeu par un deuxième but de la rencontre d'Anisimov. Mais la prolongation n'est que de courte durée, il ne faut que 8 secondes à Sedlak pour donner la victoire aux locaux pour son deuxième point de la partie.

Kazan l'emporte difficilement à Khabarovsk en fusillade. Malgré une forte domination les Tatars ne peuvent déjouer qu'une seule fois Alikin en début de partie sur un powerplay bien négocié par Panyukov. Les efforts locaux payent au dernier tiers et Pedan égalise. Kampfer donne la victoire aux visiteurs aux tirs au but.

Oufa s'est fait quelques frayeurs face à une équipe de Riga motivée mais finit par s'imposer logiquement grâce à un doublé de Larsen et Alalkin. Hartikainen et Bashkirov comptent également deux points, le record va à Granlund avec ses quatres assistances. Les Lettons ont pu compter sur Jelisejevs avec 4 points, un doublé de Poirier et duex points de Zile et Ceverny.

Le Barys conforte sa huitième place avec une bonne victoire contre Magnitogorsk qui continue son surplace et perd provisoirement la première place.



KHL Minsk renverse difficilement Podolsk

Minsk remporte de justesse un match bien mal engagé à Podolsk et conserve son rythme. Un bon premier tiers permet aux locaux de mener 2-0 grâce à Apkalov et Kemilainen. Au tiers médiant Hudacek débloque le compteur bélarusse mais dans la foulée le Vityaz reprend le large. Le dernier tiers voit les bisons égaliser avec un deuxième but pour Hudacek. Il faut aller aux tirs au but et Demkov déjà auteur du but égalisateur donne la victoire.

Les Jokerit se rapprochent de la deuxième place avec une tonitruante victoire contre le Dynamo Moscou qui a coulé défensivement encore une fois. Schroeder marque trois points, Hannikainen deux.

Le CSKA a eu la victoire laborieuse contre le Neftekhimik. Grâce une nouvelle fois à Lechtchenko, les loups prennent l'avantage en fin de deuxième période, mais Grigorenko égalise à l'entame de la troisième. En toute fin de prolongation, Wällmark donne la victoire en pénalité différée.

Le Spartak a également bataillé ferme face à un adversaire oriental et ne remporte sa cinquième victoire consécutive qu'aux tirs au but à Novossibirsk. Le match a été équilibré mais sur la séance de fusillade, les Spartakistes marquent trois fois pour l'emporter définitivement.

Le Torpedo repart enfin de l'avant avec une victoire grâce à un doublé de Jafyarov à Sotchi qui coule de plus en plus profond. Nijni Novgorod reste pourtant encore à 5 longueurs de la 8e place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Damir Jafyarov (Torpedo Nijni Novgorod)

** : Artyom Demkov (Dinamo Minsk)

* : Lukas Sedlak (Traktor Tchelyabinsk)



