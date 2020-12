Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Les imbattables Le CSKA et le SKA s'imposent pour ne rien changer Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 12/12/2020 21:00 Tweeter

CSKA - Iaroslavl : 3-1

Riga - Saint-Pétersbourg : 1-4



KHL Le CSKA Moscou domine Iaroslavl

Le CSKA, toujours très loin leader, reçoit son dauphin de la division, Iaroslavl. Une victoire de ces derniers permettrait de relancer un petit peu le suspense en Occident. Les locaux démarrent vite et bien, Svetlakov lance, Pasquale ne parvient pas à capter, Sorkin prolonge au fond et ouvre la marque dès la deuxième minute de jeu. Le Lokomotiv renverse la vapeur et domine séchement, Alekseyev remonte la glace avec brio et sert Kraskovsky qui bataille pour conserver le disque, il ressert Alekseyev qui égalise. Au début du deuxième tiers, les visiteurs sont pénalisés, Mamin se retourne et glisse la rondelle entre les pads du portier pour remettre son équipe devant.Le match est disputé, agréable et équilibré. Au début du dernier vingt, Karnaukhov trouve l'ouverture dans un angle fermé improbable. Iaroslavl pousse pour revenir et un excellent lancer de Kraskovsky lui permet de recoller, mais malgré ses efforts il ne peut revenir. Le CSKA l'emporte et conforte encore plus son avance.

Saint-Pétersbourg n'a pas réédité sa mauvaise performance du dernier match face à Riga et s'impose nettement en Lettonie dans un match à huis clos. Ojiganov ouvre le score en powerplay dès la première minute de jeu. Tkachyov, puis Trenin marquent avant la première sirène pour donner un premier avantage conséquent aux visiteurs. Au deuxième tiers, en powerplay, Kuzmenko creuse encore l'écart. Riga sort enfin du marasme en dernière période et Dzierkals profite d'une supériorité pour réduire l'écart. Les Lettons forcent encore mais ne parviennent plus à marquer. Le SKA s'impose et conserve sa deuxième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Aleksandr Popov (CSKA Moscou)

** : Pavel Kraskovsky (Lokomotiv Iaroslavl)

* : Yakov Trenin (SKA Saint-Pétersbourg)



