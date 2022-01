Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Les jours se suivent et se ressemblent Nouveau lourd revers pour Beijing cette fois contre le Traktor qui repasse premier khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 08/01/2022 à 21:00 Tweeter

Tchelyabinsk : 0-4



KHL Le Traktor sème le Red Star Kunlun

Kunlun Red Star éliminé de la course aux playoffs reçoit le Traktor qui peut repasser premier en cas de victoire. Duel des extrêmes encore une fois pour le club chinois. Le premier tiers voit les visiteurs dominer très nettement la rencontre mais Smith multiplie les sauvetages pour tenir son équipe dans le sens de la marche. C'est donc sur un score vierge que s'achève la première période.

Le Traktor continue de pousser dans le deuxième acte, Hyka emporte tout le monde de son côté avant de dévier de l'autre pour Tertychny qui ouvre les compteurs (0-1).

Le palet reste dans les crosses visiteuses. Beijing subit le pressing de son adversaire sans parvenir à desserrer l'étau. Fateyev remet dans le slot pour Osnovin qui parvient à ajuster le gardien pour doubler la mise (0-2).

A peine quarante secondes plus tard le score enfle encore. Yarullin de la bleue profite du trafic devant la cage chinoise pour marquer à son tour (0-3).

Les rouges sont sous l'éteignoir et peinent à sortir de leur zone. Dépassés, ils sont contraints à la faute et se complique encore un peu plus la vie. En powerplay, Tkachyov dans le slot fait trembler les filets locaux pour la quatrième fois (0-4).

Après cette deuxième période catastrophique le dragon se ressaisit défensivement et parvient à tenir dans le dernier tiers face à des visiteurs qui ont toutefois baissé le rythme. Les locaux ne parviennent pas à se montrer dangereux pour inquiéter Will qui blanchit avec 18 arrêts.

Un net succès qui permet à Tchelyabinsk de repasser provisoirement en tête de la conférence orientale.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vladimir Tkachyov

** : Tomas Hyka

* : Roman Will



Résumé vidéo (en anglais) de la rencontre : Beijing -: 0-4éliminé de la course aux playoffs reçoit lequi peut repasser premier en cas de victoire. Duel des extrêmes encore une fois pour le club chinois. Le premier tiers voit les visiteurs dominer très nettement la rencontre mais Smith multiplie les sauvetages pour tenir son équipe dans le sens de la marche. C'est donc sur un score vierge que s'achève la première période.Le Traktor continue de pousser dans le deuxième acte,emporte tout le monde de son côté avant de dévier de l'autre pourqui ouvre les compteursLe palet reste dans les crosses visiteuses. Beijing subit le pressing de son adversaire sans parvenir à desserrer l'étau.remet dans le slot pourqui parvient à ajuster le gardien pour doubler la miseA peine quarante secondes plus tard le score enfle encore.de la bleue profite du trafic devant la cage chinoise pour marquer à son tourLes rouges sont sous l'éteignoir et peinent à sortir de leur zone. Dépassés, ils sont contraints à la faute et se complique encore un peu plus la vie. En powerplay,dans le slot fait trembler les filets locaux pour la quatrième foisAprès cette deuxième période catastrophique le dragon se ressaisit défensivement et parvient à tenir dans le dernier tiers face à des visiteurs qui ont toutefois baissé le rythme. Les locaux ne parviennent pas à se montrer dangereux pour inquiéterqui blanchit avec 18 arrêts.Un net succès qui permet à Tchelyabinsk de repasser provisoirement en tête de la conférence orientale.*** : Vladimir Tkachyov** : Tomas Hyka* : Roman WillRésumé vidéo (en anglais) de la rencontre :

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo