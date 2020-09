Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Les stars et les jeunes Kazan peine pour se dfaire des jeunes gchettes du SKA Omsk et Nijnekamsk l'emportent A l'Ouest, Minsk remporte une belle victoire, les Jokerit reviennent avec brio sur la glace. Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 25/09/2020 21:00 Tweeter

Minsk : 3-4

Helsinki - Novossibirsk : 5-2

Iaroslavl - Nijnekamsk : 2-3

Omsk - Pékin : 3-1

Saint-Pétersbourg - Kazan : 2-3 TAB



KHL Les jeunes du SKA alertent Kazan mais s'inclinent

Le SKA continue de faire jouer ses jeunes pour compenser ses joueurs malades du SARS-CoV 2, affronte Kazan grosse écurie qui ne devrait faire qu'une bouchée de son adversaire. Mais sur la glace il en a été tout autre. Wikstrand et Cormier permettent pourtant aux Tatars de mener confortablement à la mi-match. Morozov parvient à débloquer le compteur local dans le dernier tiers. Kuzmenko arrache l'égalisation dans les derniers instants. Burmistrov finit par donner la victoire à Kazan aux tirs au but qui passe deuxième à l'Ouest. Le point pris par Saint-Pétersbourg suffit à maintenir sa première place.

L'Avangard renoue avec le succès et retrouve la première place en venant à bout de Pékin qui continue son début de saison très délicat. Le rookie Chinakhov s'illustre avec deux points et son premier but KHL.



Minsk s'impose avec brio sur la glace d'Ekaterinbourg. la partie reste indécise pendant plus de la moitié du jeu, les deux équipes se rendent coup pour coup et le score est donc de parité. Dans les dernières minutes de la deuxième période, Protas et Sharangovitch permettent aux visiteurs de prendre le large, un avantage décisif que l'Avto ne pourra pas combler malgré la réduction du score de Makeev en fin de partie. Nouveau succès pour le Dinamo qui truste la troisième place occidentale !

Helsinki revient bien après sa quarantaine de 15 jours, il étrille Novossibirsk grâce notamment à deux points de Jensen.

Rentrée moins bien réussie pour le Lokomotiv battu à domicile par Nijnekamsk. Le Neftekhimik a fait la course en tête tout le match en prenant l'avantage dès le début du match, rejoint en powerplay, il double son avantage au deuxième tiers. Le Loko presse jusqu'au bout mais ne parvient pas à égaliser.





Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Marat Khairullin (Neftekhimik Nijnekamsk)

** : Shane Prince (Dinamo Minsk)

* : Egor Shinakov (Avangard Omsk)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : Ekaterinbourg -: 3-4- Novossibirsk : 5-2Iaroslavl -: 2-3- Pékin : 3-1Saint-Pétersbourg -: 2-3 TABLecontinue de faire jouer ses jeunes pour compenser ses joueurs malades du SARS-CoV 2, affrontegrosse écurie qui ne devrait faire qu'une bouchée de son adversaire. Mais sur la glace il en a été tout autre.etpermettent pourtant aux Tatars de mener confortablement à la mi-match.parvient à débloquer le compteur local dans le dernier tiers.arrache l'égalisation dans les derniers instants.finit par donner la victoire à Kazan aux tirs au but qui passe deuxième à l'Ouest. Le point pris par Saint-Pétersbourg suffit à maintenir sa première place.L'renoue avec le succès et retrouve la première place en venant à bout dequi continue son début de saison très délicat. Le rookies'illustre avec deux points et son premier but KHL.s'impose avec brio sur la glace d'. la partie reste indécise pendant plus de la moitié du jeu, les deux équipes se rendent coup pour coup et le score est donc de parité. Dans les dernières minutes de la deuxième période,etpermettent aux visiteurs de prendre le large, un avantage décisif que l'Avto ne pourra pas combler malgré la réduction du score deen fin de partie. Nouveau succès pour le Dinamo qui truste la troisième place occidentale !revient bien après sa quarantaine de 15 jours, il étrillegrâce notamment à deux points deRentrée moins bien réussie pour lebattu à domicile par. Le Neftekhimik a fait la course en tête tout le match en prenant l'avantage dès le début du match, rejoint en powerplay, il double son avantage au deuxième tiers. Le Loko presse jusqu'au bout mais ne parvient pas à égaliser.*** : Marat Khairullin (Neftekhimik Nijnekamsk)** : Shane Prince (Dinamo Minsk)* : Egor Shinakov (Avangard Omsk)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Ractions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo