Saint-Pétersbourg : 1-5



KHL Le SKA domine logiquement Beijing

Un seul match KHL aujourd'hui un duel entre le pot de terre, Beijing, dernier de la ligue et Saint-Pétersbourg qui joue les premiers rôles.

Les visiteurs démarrent pied au plancher et les locaux sont rapidement pénalisés. Le premier powerplay de la partie débouche sur un premier but. Une magnifique triangulaire, chef d'oeuvre du genre, voit Gusev mettre au premier poteau pour Kuzmenko qui glisse dans le slot pour Komarov dont le tir imparable finit au fond (0-1).

Cette ouverture du score donne des ailes aux Pétersbourgeois qui accélèrent le rythme et emporte leur adversaire. Galimov et Moiseyev en break font le métier pour que le premier nommé double la mise (0-2).

La partie continue à sens unique et le SKA fait le show tandis que les locaux courent après la rondelle. Logiquement le score enfle encore. La défense chinoise est incapable de sortir la rondelle de sa zone, Robinson canonne de la bleue et inscrit le troisième but de la rencontre (0-3).

Le dragon reprend pied au tiers médiant, il semble plus incisif et les deux équipes font à peu près jeu égal. Profitant d'une supériorité numérique, Riche dévie au fond le lancer de Wong (1-3).

Si Beijing est revenui à hauteur dans le jeu au tiers médiant, le club chinois sombre complètement au dernier. Piter écrase littéralement la rencontre et enfonce le clou. Kuzmenko caché derrière la cage remet dans l'axe pour Komarov qui inscrit son deuxième but de la rencontre (1-4).

Le Red Star est complètement éteint et sous la pression intense de son rival concède une faute. La sanction ne tarde pas à tomber. Un tir pourtant anodin de Burdasov vient surprendre Smith qui est pris à contre-pied (1-5).

Large succès pour Saint-Pétersbourg qui repasse premier de la conférence occidentale. Kunlun reste bien loin d'une hypothétique qualification en playoffs même si mathématiquement c'est encore possible.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Leo Komarov

** : Anton Burdasov

* : Emil Galimov



