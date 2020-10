Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : On a retrouvé l'Amur L'Amur se ressaisit. A l'Ouest le Lokomotiv et le Jokerit catonnent, le Severstal suit bien Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 06/10/2020 à 21:00 Tweeter

Khabarovsk - Nijni Novgorod : 2-1

Novossibirsk - Tcherepovets : 2-3 TAB

Helsinki - Spartak Moscou : 7-1

Podolsk - Iaroslavl : 0-5

CSKA Moscou - Dynamo Moscou : 2-0



hcamur.ru L'Amur domine le Torpedo et se relance

Après une défaite crève-coeur au premier match, l'Amur espérait se relancer dans son back-to-back face au Torpedo. La partie commence très mal côté local, Belevitch fait un gros effort derrière le but des tigres et remet dans l'axe à Voyevodin qui ouvre la marque pour les visiteurs dès la 2e minute. Nijni Novgorod est rapidement pénalisé, Rasskazov d'un bon slap depuis la bleue, égalise. Le match est disputé et agréable mais le score n'évolue pas. Au dernier vingt, le Torpedo tente d'en finir mais il ne peut passer Alikin. A l'inverse, Khabarovsk s'offre une belle séance de passes dans la zone offensive, Butuzov donne l'avantage aux tigres. Les visiteurs pressent, mais le score ne bouge plus. L'Amur s'impose et rattrape Nijnekamsk au général.



Le CSKA remporte le derby de Moscou face au Dynamo grâce à des buts de Naumenkov et Goldobin, le portier Sharytchenkov blanchit son ancienne équipe avec 28 arrêts. L'armée rouge est plus que jamais leader à l'Ouest.

Les Jokerit cartonnent le Spartak dans une démonstration de force. Lehtonen marque un doublé et quatre points, trois pour Tolvanen et O'Neill, Savinainen marque deux buts. Ce net succès permet à Helsinki de prendre la cinquième place.

Le Lokomotiv atomise Podolsk qui retombe lourdement sur terre. Kraskovsky, Korchkov et Alekseev marquent tous trois, deux points. Iaroslavl occupe la sixième place.

Le Severstal se relance bien à Novossibirsk grâce à un succès accroché aux tirs au but. Un doublé de Petunin permet aux visiteurs de répondre aux deux buts locaux marqués coup sur coup à la moitié de la partie. Une belle moisson en fusillade permet à Morozov de donner la victoire aux sidérurgistes qui restent à l'affût.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Mikko Lehtonen (Jokerit Helsinki)

** : Aleksandr Petunin (Severstal Tcherepovets)

* : Pavel Kraskovsky (Lokomotiv Iaroslavl)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







