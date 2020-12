Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Pas de changement au sommet Omsk, Kazan et le CSKA restent leur position en l'emportant. Minsk et le Dynamo Moscou confirment leur forme du moment. Les Jokerit rebondissent et reviennent dans le bon groupe. L'Amur est galement la relance Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 19/11/2020 21:00 Tweeter

Khabarovsk - Magnitogorsk : 2-1 ap

Nur-Sultan - Omsk : 2-5

Iaroslavl - Helsinki : 1-4

Kazan - Nijni Novgorod : 7-5

Nijnekamsk - CSKA Moscou : 2-4

Minsk - Sotchi : 3-2 ap

Dynamo Moscou - Riga : 6-1



KHL Yakupov et Omsk corrigent Nur-Sultan

L'Avangard brille sur la glace de Nur-Sultan et étrille son adversaire du jour dès le premier tiers. Zernov marque un doublé et trois points, Boucher fait trois assistances. Beau fixe sur Omsk, toujours deuxième.

Kazan assure sa première place dans un match tendu face au Torpedo. Les Tatars ont rapidement mené 3-1 puis 4-2 mais leur adversaire revient au score et égalsie. Les efforts locaux finissent par emporter la mise notamment le hat-trick de Tikhonov. Dans cette partie riche en buts, Da Costa s'offre deux mentions d'assistances.

L'Amur poursuit sa bonne période et inflige un nouveau camouflet à Magnitogorsk, très decevant depuis plusieurs semaines. Hynek Zohorna a marqué les deux buts de la partie pour donner la victoire aux tigres. A noter la bonne performance de Langhamer devant les filets de Khabarovsk qui repousse 36 lancers.



KHL Jaskin et le Dynamo Moscou crasent Riga

Le Dynamo Moscou cartonne Riga dans un match complètement à sens unique. Jaskin s'offre un tour du chapeau et 4 points, Shipatchyov et Sergeyev comptent trois points. Le club de la police revient quatrième en Occident.

Le CSKA assure l'essentiel en ramenant la victoire de Nijnekamsk. Un match bien mené qui permet au club de l'armée rouge de rester très loin devant. Dans cette partie, Korostelyov et Svetlakov marquent deux points.

Minsk revient de loin et s'impose sur le fil face à Sotchi. Les visiteurs prennent rapidement les devants mais les locaux ne tardent pas non plus à égaliser. En fin de partie Rudenkov remet le Leopard devant. Minsk accélère et finit par arracher l'égalisation à 10 secondes de la fin grâce à Prince. En powerplay en prolongation, le sort du match est scellé et Kozun met fin au suspense.

Les Jokerit se relancent bien après une période délicate en s'imposant nettement à Iaroslavl, grâce à cette victoire ils parviennent à revenir huitièmes. Un bon premier tiers leur permet de mener 2-0. Ils poursuivent leur offensive au deuxième tiers et prennent le large au score pour ne plus jamais être inquiétés. Pudas, Jensen et O'Neill marquent tous deux points.



Etoiles Hockey hebdo de la journée :



*** : Dmitrij Jaskin (Dynamo Moscou)

** : Viktor Tikhonov (Ak Bars Kazan)

* : Hynek Zohorna (Amur Khabarovsk)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : - Magnitogorsk : 2-1 apNur-Sultan -: 2-5Iaroslavl -: 1-4- Nijni Novgorod : 7-5Nijnekamsk -: 2-4- Sotchi : 3-2 ap- Riga : 6-1L'brille sur la glace deet étrille son adversaire du jour dès le premier tiers.marque un doublé et trois points,fait trois assistances. Beau fixe sur Omsk, toujours deuxième.assure sa première place dans un match tendu face au. Les Tatars ont rapidement mené 3-1 puis 4-2 mais leur adversaire revient au score et égalsie. Les efforts locaux finissent par emporter la mise notamment le hat-trick de. Dans cette partie riche en buts,s'offre deux mentions d'assistances.L'poursuit sa bonne période et inflige un nouveau camouflet à, très decevant depuis plusieurs semaines.a marqué les deux buts de la partie pour donner la victoire aux tigres. A noter la bonne performance dedevant les filets de Khabarovsk qui repousse 36 lancers.Lecartonnedans un match complètement à sens unique.s'offre un tour du chapeau et 4 points,etcomptent trois points. Le club de la police revient quatrième en Occident.Leassure l'essentiel en ramenant la victoire de. Un match bien mené qui permet au club de l'armée rouge de rester très loin devant. Dans cette partie,etmarquent deux points.revient de loin et s'impose sur le fil face à. Les visiteurs prennent rapidement les devants mais les locaux ne tardent pas non plus à égaliser. En fin de partieremet le Leopard devant. Minsk accélère et finit par arracher l'égalisation à 10 secondes de la fin grâce à. En powerplay en prolongation, le sort du match est scellé etmet fin au suspense.Lesse relancent bien après une période délicate en s'imposant nettement à, grâce à cette victoire ils parviennent à revenir huitièmes. Un bon premier tiers leur permet de mener 2-0. Ils poursuivent leur offensive au deuxième tiers et prennent le large au score pour ne plus jamais être inquiétés.etmarquent tous deux points.*** : Dmitrij Jaskin (Dynamo Moscou)** : Viktor Tikhonov (Ak Bars Kazan)* : Hynek Zohorna (Amur Khabarovsk)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Ractions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur