Nur-Sultan - Khabarovsk : 3-2

Kazan - CSKA Mocou : 1-2 ap

Tcherepovets - Vladivostok : 3-2 ap

Dynamo Moscou - Omsk : 5-2

Saint-Pétersbourg - Ekaterinbourg : 2-4

Riga - Tchelyabinsk : 1-6



ska.ru L'Avtomobilist domine le SKA et gagne son 1er match

L'Avtomobilist après deux lourds revers à domicile se déplaçait à Saint-Pétersbourg pour un match qui s'annonce compliqué contre une équipe encore invaincue cette saison. Le début de rencontre est plaisant et équilibré, en infériorité Makeyev s'échappe en contre, Samonov fait une sortie hasardeuse, Makeyev lui glisse le palet entre les pads jusqu'au fond. Le SKA peine et sur un repli défensif, Macek met la pression au porteur du palet, Marchenko dévie en urgence, mais lance dans son propre but ! A l'entame du deuxième vingt, un break gagnant de Da Costa (voir Burdasov rapproche le score en dernier vingt. L'Avto résiste et parvient à contrer, Prince dévie pour Spooner qui redonne de l'air aux Ouraliens. Première victoire avec confiance de l'Avtomobilist qui retrouve ses sensations.

Le Traktor assure un net succès à Riga grâce à quatre points de Hyka, un doublé de Pulkkinen et deux points également pour Bailen et Sedlak.

Premier succès de la saison pour le Barys qui vient difficilement à bout de Khabarovsk. Un début de match en fanfare des Kazakhs leur permet de marquer deux buts en moins de cinq minutes. Les locaux mènent 3-0 au début du deuxième vingt, un doublé de Zyryanov permet aux tigres de recoller mais il ne pourront pas revenir au score.



severstalclub.ru Le Severstal gagne son premier match contre l'Admiral

Le Severstal recevait l'Admiral pour un match de rachat, l'une de ces deux équipes signerait sa première victoire après cette rencontre. La partie démarre tambour battant et c'est Bukarts qui dans un angle fermé trouve l'ouverture. La partie est équilibré et plaisante, en supériorité, Geraskin dans le cercle droit, égalise en profitant du trafic devant le but extrême oriental. Au tiers médiant, en infériorité Verba parvient à s'échaper en break et remet l'Admiral devant. Vladivostok est trop pénalisé, et Morozov en profite pour égaliser dans la dernière période. Les sidérurgistes surdominent la prolongation et en toute fin de celle-ci, Stenqvist se retrouve seul dans l'axe, il feinte le lancer et dévie pour Kodola dans l'angle qui fait trembler les filets et donne la première victoire de la saison au Severstal. L'Admiral repart avec un point.

Le Dynamo Moscou aligne une troisième large victoire en autant de match en infligeant un revers net au champion en titre, Omsk, battu pour la première fois de la saison. Le capitaine des policiers, Shipatchyov a encore connu une excellente soirée avec quatre points, deux buts et deux assistances. Petunin, Rashevsky et Voynov comptent eux deux points. Le Dynamo reste en tête de l'Occident.

Le CSKA malmené tout le match à Kazan et mené par un superbe but de Kagarlitsky, est finalement parvenu à égaliser en fin de partie. En toute fin de prolongation, Dahlbeck face à un boulevard peut donner la victoire aux Moscovites.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vadim Shipatchyov (Dynamo Moscou)

** : Tomas Hyka (Traktor Tchelyabinsk)

* : Daniil Vovchenko (Severstal Tcherepovets)



