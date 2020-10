Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Pression orientale Le Sibir se replace en milieu de tableau, l'Avtomobilist passe deuxime, le SKA conforte sa deuxime place occidentale Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 02/10/2020 21:00 Tweeter

Saint-Pétersbourg : 1-3

Novossibirsk - Nijni Novgorod : 4-2

Magnitogorsk - Ekaterinbourg : 2-3



KHL Le Sibir de Shashkov continue de gagner

Le Sibir en courant alternatif reçoit le Torpedo qui le devance au classement général, un match important dans le milieu de tableau oriental. Les locaux mettent rapidement la pression sur la cage adverse, le puck traine devant le but et Shashkov le précipite au fond pour ouvrir la marque. Rapidement pénalisé, NSK fait le dos rond, mais Miele égalise en supériorité numérique. Le Sibir repart à ses chères études et Romantsev enfonce la défense, son lancer repoussé par Serebryakov traîne devant le but, Chesalin le récupère et pousse au fond. Le deuxième vingt plus équilibré est plus tendu, Romantsev transperce la glace et en solitaire s'en va doubler la mise dans un tonnerre d'applaudissements. En toute fin de tiers, le coup de canon de Khabarov en one-timer alourdit l'écart. Le dernier tiers voit les mauvais gestes et les fautes pleuvoir. Le Torpedo profite d'un powerplay, Wideman prolonge dans les filets le tir de Jafyarov pour réduire l'écart. Mais NN ne revient pas, Novossibirsk l'emporte et prend la septième place du Torpedo, désormais 8e.

Saint-Pétersbourg conforte sa deuxième place grâce à un succès à Khabarovsk. La partie démarre bien pour le SKA, Chibrikov et Volodin donnent rapidement deux longueurs d'avance aux visiteurs. Tkachyov porte le score à 3-0 avant que l'Amur ne débloque tardivement son compteur par Tomas Zohorna. Malgré 36 autres lancers, les locaux ne peuvent plus passer Berdin.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Danil Romantsev (Sibir Novossibirsk)

** : Ivan Volodin (SKA Saint-Pétersbourg)

* : Jakub Kovar (Avtomobilist Ekaterinbourg)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

