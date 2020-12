Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Qui arrêtra le Traktor ? Le Traktor aligne une 5ème victoire et rejoint le sommet oriental. Dans l'autre match, le Spartak a du batailler ferme mais s'impose et passe 4e Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 18/11/2020 à 21:00 Tweeter

Tchelyabinsk : 0-1

Spartak Moscou - Tcherepovets : 4-3 ap

Helsinki - Pékin : REPORTE



ska.ru Fedotov blanchit, le Traktor s'impose à Saint-Pétersbourg

Plusieurs cas de Covid-19 obligent Pékin à annuler ses prochaines recontres.

Le Traktor s'impose une nouvelle fois, dans cette journée sur la glace de Saint-Pétersbourg. Le héros du jour est le back-up de Tchelyabinsk, Fedotov qui repousse les 26 lancers locaux pour blanchir. A huit minutes de la fin de partie, sur un engagement gagné en zone offensive par les visiteurs, Hyka envoie un missile dans le but pétersbourgeois, ce qui suffit au Traktor pour engranger une cinquième victoire consécutive et de rejoindre Kazan en tête de l'Orient. Saint-Pétersbourg -: 0-1- Tcherepovets : 4-3 apHelsinki - Pékin :Plusieurs cas de Covid-19 obligent Pékin à annuler ses prochaines recontres.Les'impose une nouvelle fois, dans cette journée sur la glace de. Le héros du jour est le back-up de Tchelyabinsk,qui repousse les 26 lancers locaux pour blanchir. A huit minutes de la fin de partie, sur un engagement gagné en zone offensive par les visiteurs,envoie un missile dans le but pétersbourgeois, ce qui suffit au Traktor pour engranger une cinquième victoire consécutive et de rejoindre Kazan en tête de l'Orient.



Le Spartak remporte une difficile mais précieuse victoire contre Tcherepovets, un succès qui propulse le club du peuple à la quatrième place. Les Moscovites démarrent sur les chapeaux de roues et mènent 2-0 en cinq minutes. En infériorité Petunin s'échappe en break et d'un mouvement parfait cueille Hudacek pour réduire l'écart. Mais dès la reprise, le Spartak s'éloigne de nouveau. Les sidérurgistes reviennent comme des fous en fin de match et arrachent l'égalisation dans les dernières minutes. En prolongation, Tsypalkov, déjà buteur dans la partie, remet le couvert et donne la victoire aux Moscovites. Bakos qui le sert, marque son troisième point du match.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ivan Fedotov (Traktor Tchelyabinsk)

** : Martin Bakos (Spartak Moscou)

* : Aleksandr Petunin (Severstal Tcherepovets)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

