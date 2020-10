Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Surprise d'acier Les sidrurgistes du Severstal surprennent Kazan, Minsk aligne un 5e succs de rang tandis que le CSKA repasse premier. A l'Est, le Torpedo se relance bien, Omsk continue d'impressionner Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 27/09/2020 21:00 Tweeter

Tchelyabinsk - Minsk : 2-3 TAB

Helsinki - CSKA Moscou : 2-4

Nijni Novgorod - Nijnekamsk : 5-1

Tcherepovets - Kazan : 3-2 ap

Omsk - Magnitogorsk : 2-0



KHL Vovchenko et le Severstal surprennent Kazan

Kazan en pleine forme poursuit son déplacement à l'Ouest et espère poursuivre sa série face au Severstal. Les Tatars font logiquement le jeu au premier tiers mais le score reste vierge après 20 minutes. Les locaux reviennent bien en deuxième période, Morozov remet dans l'axe à mi zone où Abdul attend et expédie un coup de canon dans le filet visiteur pour ouvrir la marque. Malgré la pression visiteuse, le Severstal tient son avantage et pourtant se fait rejoindre en supériorité ! Il perd le palet derrière sa cage, Petrov le récupère sert Fisenko qui égalise. Les locaux pas sonnés repartent de l'avant, Provolnev empêche la sortie de zone et trouve Petunin qui dévie parfaitement au second poteau pour Vovchenko qui propulse au fond et remet les siens devant. L'Ak Bars met les bouchées doubles et finit par revenir une fois encore au score. Yarullin contourne la cage mais laisse la rondelle au premier poteau où Galimov l'a pousse au fond. Tcherepovets se donne dans la prolongation et voit ses efforts récompensés. Un mauvais changement de ligne permet à Vovchenko de se retrouver seul devant le but, il enfume Raideborn et donne la victoire aux sidérurgistes qui s'emparent de la cinquième place.

Minsk poursuit son excellent parcours avec un cinquième succès d"affilée, difficilement emporté toutefois sur la glace du Traktor. Un excellent premier tiers permet aux Biélorusses de mener 2-0 grâce à des buts de Demkov et Klinkhammer. Les locaux reviennent au score patiemment et il faut les tirs au but pour voir Demkov marquer le seul but de la séance pour donner la victoire à Minsk.

hctorpedo.ru Le Torpedo surclasse Nijnekamsk dans un match rfrence

Le Torpedo a enfin réalisé un match référence en surclassant Nijnekamsk. Une belle performance qui permet au club du cerf de revenir à la septième place orientale. La partie démarre vite et bien pour les locaux qui prennent l'ascendant dès la deuxième minute par Goncharuk en powerplay. La partie est équilibrée mais ce sont les locaux qui font la différence en fin de période et Goncharuk marque un deuxième but. Nijni Novgorod commence à prendre un net ascendant sur son adversaire au tiers médiant mais sans changement au tableau d'affichage. Belevitch donne le 3-0 à dix minutes du terme. Les Loups sombrent dans la frustration et vont être sanctionnés à plusieurs reprises, la sanction tombe à chaque fois. Wideman et Schenfeld alourdissent la mise en supériorité. Le Neftekhimik écrasé, finit par sauver l'honneur grâce à Poryadin qui trouve la faille en powerplay dans les dernières secondes de jeu.

Grosse partie au sommet de l'Orient entre l'Avangard et Magnitogorsk. Comme lors de la première rencontre entre ces deux équipes, les éperviers n'ont pas tremblé et écorchent le renard. Knight trouve la faille en supériorité numérique à la moitié de la rencontre. Le Metallurg aura beau tout donner, Garipov ne cède pas et blanchit avec 34 arrêts. Shumakov double la mise en cage vide en fin de partie. Omsk reste premier, MMK commence à être décroché du sommet.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Daniil Vovchenko (Severstal Tcherepovets)

** : Artyom Demkov (Dinamo Minsk)

* : Emil Garipov (Avangard Omsk)



