Ekaterinbourg - Khabarovsk : 4-0

Tchelyabinsk - Nijnekamsk : 0-1

Nijni Novgorod - Vladivostok : 4-1

Omsk - Magnitogorsk : 4-2

Saint-Pétersbourg - Novossibirsk : 1-2

Sotchi - Iaroslavl : 1-3

Minsk - CSKA Moscou : 3-6



ska.ru Le Sibir s'impose à Saint-Pétersbourg et reste 6e

Saint-Pétersbourg qui reste sur quatre défaite de rang doit rebondir, la réception du Sibir s'annonce largement à portée, mais le club au flocon reste sur cinq victoires en six matchs et il faudra se méfier. Comme on pouvait s'y attendre le SKA surdomine la première période. Krasotkin réalise plusieurs parades devant son filet mais ne parvient pas à bloquer, Kuzmenko s'y reprend à plusieurs fois pour glisser au fond. La partie s'équilibre au tiers médiant et les deux équipes se rendent coup pour coup. Le Sibir attend son heure mais la neige tombe drue en fin de partie. Kudako canonne de la bleue, Morozov sur la trajectoire dévie au fond pour égaliser. En fin de match, Li lance au fond, Shore récupère contourne la cage et vient glisser dans l'angle pour donner l'avantage à Novossibirsk à 2'15 du terme. Le SKA presse mais en vain, il s'incline pour la cinquième fois consécutive. Le Sibir repasse sixième en Orient.

Dans le choc de l'Orient, l'Avangard est venu à bout du Metallurg dans un match magnifique. Les deux équipes sont dos à dos après le premier tiers en ayant marquée un but chacune. Chibisov redonne l'avantage aux visiteurs en powerplay au tiers médiant. Mais Gritsyuk dépose une offrande au second poteau pour Knight qui colle au fond pour égaliser. Profitant d'un powerplay au dernier tiers, Kaski y va de son lancer de mule pour donner l'avantage à Omsk. Hrubec multiplie les prouesses pour tenir le champion en titre devant avant qu'il ne conclue en cage vide.

L'Avtomobilist repasse enfin la marche avant en s'imposant avec brio contre Khabarovsk qui patine en cette fin d'automne. Makeyev marque un doublé dans les dix premières minutes dont un dès la première minute de jeu. Gurkin marque également deux points, tandis que Shikin blanchit avec 25 arrêts.

hctorpedo.ru Le Torpedo s'impose contre Vladivostok

Torpedo se relance et recolle à la huitième place occidentale grâce à un succès confortable contre Vladivostok toujours peu percutant. L'Admiral a pourtant trouvé la faille en premier par Verba. Au quart d'heure de jeu Chekhovitch égalise. Au tiers médiant la domination locale débouche sur un but de Tyanulin. L'Admiral domine le dernier tiers, pourtant Miele marque pour Nijni Novgorod, la messe est dite, Tyanulin s'offre même un deuxième but en cage vide.

Le CSKA s'impose assez tranquillement à Minsk, un succès qui lui permet de grimper à la deuxième place. Les Biélorusses encaissent une nouvelle lourde défaite et n'ont plus guère de marge de manoeuvre pour ne pas glisser hors des places protégées. Nordström marque trois points, Grigorenko marque un doublé, deux points également pour Okulov et Nesterov.

Le Lokomotiv s'impose à Sotchi et passe cinquième en Occident. Polunin auteur d'un hat-trick contre le SKA (lire Rafikov compte deux points dans cette partie.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Aleksandr Sudnitsin (Neftekhimik Nijnekamsk)

** : Corban Knight (Avangard Omsk)

* : Joakim Nordström (CSKA Moscou)



