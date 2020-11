Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Tranquillité et remontée Le Barys s'impose logiquement à domicile, Helsinki renverse le match et l'emporte en prolongation Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 03/11/2020 à 21:00 Tweeter

Nur-Sultan - Riga : 3-0

Sotchi - Helsinki : 4-5 ap



KHL Le Barys s'impose logiquement à domicile contre Riga

Le Barys en match de rattrapage face à Riga, n'a pas tremblé devant ses partisans. Le premier tiers était très offensif, mais logiquement dominé par les locaux. En fin de tiers ces derniers profitent d'un powerplay pour ouvrir les compteurs, Shevchenko dévie au deuxième poteau pour Videll qui pousse au fond. En supériorité dès la reprise, Valk double la mise d'un puissant coup de canon dans la cage adverse. Riga se montre dangereux mais ne parvient pas à réduire la mise. En supériorité les Lettons commettent une grosse boulette, une passe ratée pleine axe est récupérée par Frattin qui corse l'addition. Le Dinamo fait de son mieux pour revenir mais il ne parvient pas à déjouer la vigilance d'Ortio qui blanchit avec 26 arrêts. Une victoire importante pour Nur-Sultan qui recolle à la neuvième place et peut espérer réintégrer le bon groupe grâce à ses matchs en retard dûs à la Covid-19 - Riga : 3-0Sotchi -: 4-5 apLeen match de rattrapage face à, n'a pas tremblé devant ses partisans. Le premier tiers était très offensif, mais logiquement dominé par les locaux. En fin de tiers ces derniers profitent d'un powerplay pour ouvrir les compteurs,dévie au deuxième poteau pourqui pousse au fond. En supériorité dès la reprise,double la mise d'un puissant coup de canon dans la cage adverse. Riga se montre dangereux mais ne parvient pas à réduire la mise. En supériorité les Lettons commettent une grosse boulette, une passe ratée pleine axe est récupérée parqui corse l'addition. Le Dinamo fait de son mieux pour revenir mais il ne parvient pas à déjouer la vigilance d'qui blanchit avec 26 arrêts. Une victoire importante pour Nur-Sultan qui recolle à la neuvième place et peut espérer réintégrer le bon groupe grâce à ses matchs en retard dûs à la Covid-19



KHL Les Jokerit remontent un match fou et gagnent à Sotchi

Les Jokerit profitent de la trêve internationale pour rattraper les rencontres annulés pour cause de contamination dans l'équipe, direction la riviera russe et Sotchi. La première période démarre bien pour les visiteurs qui dominent le jeu mais sans parvenir pour autant à prendre les devants dans la partie. La musique change en deuxième vingt, le Leopard montre les crocs et ouvre les compteurs. Un lancer lointain de Batyrchin est dévié dans le traffic et termine au fond des filets finnois. peu après les Jokerit sont pénalisés et reculent sous la pression locale. Shmelyov d'un coup de canon parfait double la mise. Sotchi continue de dérouler durant toute la période mais le score en reste là. Dès la reprise, Jensen réduit la marque mais Tochinsky ne tarde pas éloigner de nouveau le score. Helsinki accélère et marque deux buts en trente secondes pour égaliser. Schroeder donne même l'avantage aux visiteurs qui ont complètement retourné le match en quelques minutes. Sotchi KO parvient à puiser dans ses ultimes forces et son défenseur vedette, Miromanov arrache l'égalisation dans les derniers instants du match. La prolongation ne dure pas longtemps, dans une confusion monstre où deux joueurs font chuter le gardien local, le puck rebondit dans la cage vide, après consultation vidéo, les arbitres le considèrent valable. Helsinki l'emporte sur le fil mais c'est suffisant pour revenir 7e.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Joni Ortio (Barys Nur-Sultan)

** : Sergeï Tochitsky (Leopard Sotchi)

* : Brian O'Neill (Jokerit Helsinki)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

