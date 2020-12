Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Un Amur de victoire L'Amur retrouve la victoire, tandis que le CSKA et le SKA s'imposent nettement face des adversaires de l'autre confrence Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 10/12/2020 21:00 Tweeter

Khabarovsk - Podolsk : 3-1

Omsk - CSKA Moscou : 1-4

Saint-Pétersbourg - Ekaterinbourg : 7-2



L'Amur domine Podolsk avec un doubl de Polunin

L'Amur qui continue son yoyo reçoit Podolsk qui a besoin de points pour rester au contact des 8 Occidentaux. Situation similaire donc pour les deux équipes. Les tigres sont plus entreprenants au premier vingt et ils ouvrent logiquement la marque à la fin de celui-ci. Gorchkov récupère la rondelle dans la bande et remet à Polunin qui d'un slap troue le but. Dès la reprise, le score double, Hynek Zohorna lance, Todykov repousse, Fayzullin reprend de volée au fond des filets. La domination locale se poursuit et en powerplay, Polunin converti un rebond concédé par le gardien visiteur. Le Vityaz accélère en fin de partie et Popov réduit anecdotiquement le score. Khabarovsk s'impose et reste au contact de la 8e place.



Le CSKA s'impose logiquement face à Omsk et assume son statut de favori. Boucher ouvre rapidement le score en faveur des locaux mais Soshnikov égalise au quart d'heure de jeu. Les Moscovites font la différence au tiers médiant, Leipsic et Mamin donnent un confortable avantage au score. Le CSKA résiste au retour de son adversaire et conclu avec un dernier but en cage vide.

Tonitruant succès du SKA face à une équipe d'Ekaterinbourg complètement larguée malgré un nouveau but de Datsyuk. Les Pétersbourgeois font un festival offensif, Tkachyov, Starkov, Belov, Tokranov, Vey, Marchenko et Kuzmenko marquent tous deux points.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Aleksandr Polunin (Amur Khabarovsk)

** : Nikita Soshnikov (CSKA Moscou)

* : Stepan Starkov (SKA Saint-Pétersbourg)



