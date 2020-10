Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Un classico toujours apprécié Le Dynamo remporte un beau classico contre son rival pétersbourgeois. Victoire également du Lokomotiv, du Vityaz et du Spartak qui assurent. A l'Est, Magnitogorsk et Omsk font le show, le Barys remporte une victoire importante Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 12/10/2020 à 21:00 Tweeter

Nur-Sultan : 2-3 ap

Magnitogorsk - CSKA Moscou : 6-4

Helsinki - Iaroslavl : 2-4

Nijni Novgorod - Novossibirsk : 3-2

Podolsk - Khabarovsk : 6-3

Saint-Pétersbourg - Dynamo Moscou : 3-4

Spartak Moscou - Pékin : 6-4

Sotchi - Omsk : 2-7



ska.ru Le Dynamo Moscou bloque le SKA

Saint-Pétersbourg, bien placé reçoit le Dynamo Moscou qui enchaîne les revers. Un classique de l'Occident en cet automne humide en Russie. Kagarlitsky plein axe ouvre rapidement pour les visiteurs. Le SKA revient assez vite au score sur une belle déviation de Tokranov. Les policiers retournent au feu mais Kamenev en contre donne l'avantage aux locaux. Tarasov mis sur orbite au second poteau égalise en toute fin de période. Les Pétersbourgeois dominent le deuxième tiers et reprennent les devants, Burdasov dévie parfaitement vers Trenin qui score. Dans la foulée, Shipatchyov, le bouillant capitaine moscovite part seul en break et égalise. Le Dynamo lâche les chevaux en dernière période, Volkov de la bleue catapulte la rondelle dans le but local. Le club de la police ferme les portes et tient jusqu'à la sirène finale qui lui donne une belle victoire.

Le Lokomotiv se déplaçait à Helsinki pour un match attendu en haut de tableau occidental. Lors de la dernière confrontation entre ces deux équipes, les Finlandais l'avaient emportés dans l'anneau d'or. Cette fois les cheminots prennent leur revanche. Le premier tiers démarre mollement et n'est guère transcendant. Savinainnen en powerplay ouvre les compteurs en faveur des locaux. Dès la reprise, Kraskovsky lance Lander qui part seul en break, gagne son duel et égalise. Les efforts locaux payent et Kivisto égalise rapidement. Le Lokomotiv fait la différence en dernière période, Kraskovsky en powerplay lui donne l'avantage, dans la foulée Ilyenko double la mise. Avantage décisif pour Iaroslavl qui l'emporte et conforte sa quatrième place.

Le Vityaz se relance avec un succès très offensif face à Khabarovsk après avoir été pourtant mené 2-0 après un tiers. Dans ce festival, Syomin marque 3 points, Danforth, Dergachyov, Lugin et Tedenby deux points.

Le Spartak s'impose difficilement face à Pékin, il menait pourtant 5-1 grâce notamment à deux buts et trois points de Talaluev, avant de se faire quasiment rattraper et de ne s'imposer que sur le fil avec un dernier but en cage vide.



KHL Le Metallurg et Nestrasil arrêtent la série du CSKA

Magnitogorsk remporte une belle victoire face au CSKA qui voit sa série de victoire prendre fin. Malgré une très nette domination des visiteurs, ceux-ci ne marquent qu'une seule fois tandis que le Metallurg trouve trois fois la faille sur seulement 6 lancers ! Le deuxième tiers est bien plus disputé et équilibré, les deux équipes régalent dans une sacrée course poursuite, mais MMK parvient à maintenir ses deux longueurs d'avance jusqu'à la deuxième sirène. Le CSKA recolle dès la reprise mais ne parvient pas à égaliser en fin de tiers, les locaux concluent en cage vide pour assurer la victoire et la quatrième place. Chibisov, Prokhorkin et Plotnikov marquent deux points côté ouralien. Dans la foulée, Osipov d'un coup de canon de la ligne médiane, donne l'avantage aux visiteurs à la surprise générale.

Omsk conserve la tête avec un net succès à Sotchi. Dans cette démonstration de force, Knight compte trois points, deux pour Pokka, Stas, Dedunov, Boucher, Potapov. N'en jettez plus !

Le Torpedo récupère la septième place à Novossibirsk en les déjouant grâce à un doublé de Jafyarov.

Le Barys remet la machine en route en allant chercher un succès difficile mais précieux sur la glace d'Oufa. Après un premier tiers vierge, Mukhamadullin et Alekseyev donnent l'avantage aux Bachkirs dans un 2e acte maîtrisé. Les Kazakhs renversent le jeu en dernière période et égalisent. En prolongation les locaux sont pénalisés et Starchenko en profite pour offrir la victoire aux siens qui rebondissent.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ilya Talaluev (Spartak Moscou)

** : Artyom Volkov (Dynamo Moscou)

* : Damir Jafyarov (Torpedo Nijni Novgorod)



