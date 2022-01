Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Un presque retour L'Amur renverse la partie et arrache l'égalisation mais s'incline aux tirs au but contre le Sibir. Le Traktor gagne de nouveau contre Beijing et repasse en tête khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 10/01/2022 à 21:00 Tweeter

Novossibirsk : 2-3 TAB

Beijing - Tchelyabinsk : 2-4



hcamur.ru L'Amur remonte contre le Sibir mais s'incline en fusillade

Deuxième match en deux jours pour Khabarovsk qui s'est incliné sans marquer contre Novossibirsk au premier match, alors revanche ou confirmation ? Le premier tiers est engagé et plutôt équilibré, les Sibériens profitent d'un double powerplay pour ouvrir logiquement les compteurs. Sharov à la bleue profite du trafic devant la cage locale pour déjouer le portier d'un lourd slap de la bleue. L'Amur accélère au tiers médiant et se met à dominer nettement le jeu, mais comme lors du dernier match il ne peut marquer, cette fois c'est Krasotkin repousse tout. Le Sibir très réaliste, résiste et sur une de ses rares occasions double la mise. Cajkovsky récupère dans l'angle remet au deuxième poteau pour Shore mais Bartosak sort un excellent arrêt, le puck traîne devant la cage et Oleg Li finit par le pousser au fond. Le dernier tiers est plus équilibré, mais les tigres débloquent enfin leur compteur sur un double avantage. Pedan envoie un coup de canon qui troue la cage. Le temps file et les minutes tournent, l'Amur sort son gardien. Pedan allume de la bleue, Krasotkin repousse, Lenc convertit le rebond à 22 secondes de la sirène finale. Khabarovsk presse en prolongation mais ne peut achever le come back. Aux tirs au but, Shore est le seul à trouver l'ouverture, nouvelle victoire pour le Sibir. L'Amur accroche tout de même un point pour rester proche de la 8ème place.

Nouvelle victoire contre Beijing pour Tchelyabinsk qui repasse provisoirement premier. Comme au dernier match les Ouraliens ont marqué quatre fois, Shabanov compte deux points. Cette fois les Chinois ont été plus inspirés avec deux buts signés Yip et Chelios, mais pas assez pour réellement inquiéter leur adversaire.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nick Shore (Sibir Novossibirsk)

** : Ruslan Pedan (Amur Khabarovsk)

* : Maksim Shabanov (Traktor Tchelyabinsk)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : Khabarovsk -: 2-3 TABBeijing -: 2-4Deuxième match en deux jours pourqui s'est incliné sans marquer contreau premier match, alors revanche ou confirmation ? Le premier tiers est engagé et plutôt équilibré, les Sibériens profitent d'un double powerplay pour ouvrir logiquement les compteurs.à la bleue profite du trafic devant la cage locale pour déjouer le portier d'un lourd slap de la bleue. L'Amur accélère au tiers médiant et se met à dominer nettement le jeu, mais comme lors du dernier match il ne peut marquer, cette fois c'estrepousse tout. Le Sibir très réaliste, résiste et sur une de ses rares occasions double la mise.récupère dans l'angle remet au deuxième poteau pourmaissort un excellent arrêt, le puck traîne devant la cage etfinit par le pousser au fond. Le dernier tiers est plus équilibré, mais les tigres débloquent enfin leur compteur sur un double avantage.envoie un coup de canon qui troue la cage. Le temps file et les minutes tournent, l'Amur sort son gardien.allume de la bleue,repousse,convertit le rebond à 22 secondes de la sirène finale. Khabarovsk presse en prolongation mais ne peut achever le come back. Aux tirs au but, Shore est le seul à trouver l'ouverture, nouvelle victoire pour le Sibir. L'Amur accroche tout de même un point pour rester proche de la 8ème place.Nouvelle victoire contrepourqui repasse provisoirement premier. Comme au dernier match les Ouraliens ont marqué quatre fois,compte deux points. Cette fois les Chinois ont été plus inspirés avec deux buts signéset, mais pas assez pour réellement inquiéter leur adversaire.*** : Nick Shore (Sibir Novossibirsk)** : Ruslan Pedan (Amur Khabarovsk)* : Maksim Shabanov (Traktor Tchelyabinsk)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur