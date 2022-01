Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Une faim de loup Le Neftekhimik assure tandis que l'Admiral engrange une nouvelle victoire et poursuit sa mission de survie khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 12/01/2022 à 21:00 Tweeter

Vladivostok - Novossibirsk : 2-1

Nijnekamsk - Tchelyabinsk : 4-2



KHL Le Neftekhimik brise la série de victoires du Traktor

Le Neftekhimik en forme a assuré à domicile en déjouant Tchelyabinsk qui restait pourtant sur sept victoires consécutives. Les locaux démarrent bien la partie, Kuptsov lancé en contre bute contre Will mais Gimatov propulse le rebond au fond. Joie de courte durée pour les locaux, dans la minute qui suit, le lancer de Pulkkinen n'est pas bloqué par le gardien tatar, Stas pousse le rebond au fond. Le match enchaîne et deux minutes après, en contre attaque Lechtchenko marque son 8ème but en dix matchs. Le Traktor domine le deuxième vingt et égalise logiquement. Sedlak se retrouve seul face à Sudnitsin et gagne son duel. Les loups hurlent au troisième tiers et en fin d'icelui parviennent à faire la différence. Poryadin prend le meilleur sur le défenseur ouralien à la bleue, part dans une longue cavalcade à travers le glaçon et met son équipe devant à 2'12 du terme. Les visiteurs sortent leur gardien, Sexton conclut dans la cage vide.

L'Admiral reste sur deux victoires de suite à domicile et espère poursuivre sa série en recevant Novossibirsk, également en forme dans le milieu de tableau oriental. Après un premier tiers dominé par les visiteurs sans but, ce sont les marins qui ouvrent la marque. Sulak de la bleue envoie un missile dans la cage sibérienne profitant de l'écran devant le portier. Vladivostok continue de presser mais le score ne bouge pas, le Sibir en difficultés concède une faute. Pourtant c'est en infériorité que NSK égalise. Golubev s'échappe seul en break et déjoue Serebryakov. Au dernier tiers les deux équipes livrent la marchandise, sur un bon contre, Shen parvient à servir Verba qui fusille le portier visiteur pour donner l'avantage aux siens. L'Admiral cadenasse les écoutilles et l'emporte une troisième fois de suite, la remontée se poursuit pour Vladivostok sous la houlette de l'excellent coach Tambiev.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vyatcheslav Lechtchenko (Neftekhimik Nijnekamsk)

** : Nikita Serebryakov (Admiral Vladivostok)

* : Eduard Gimatov (Neftekhimik Nijnekamsk)



