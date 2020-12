Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Une journée pour les panthères Les panthères de Kazan et de Nur-Sultan l'emportent. A l'Ouest, le Lokomotiv et le Severstal s'imposent face à un adversaire oriental Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 06/12/2020 à 21:00 Tweeter

Iaroslavl : 3-4 ap

Nur-Sultan - Podolsk : 3-2 TAB

Kazan - Ekaterinbourg : 2-0

Tcherepovets - Omsk : 2-1 TAB



hcbarys.kz Nur-Sultan s'impose aux tirs au but contre le Vityaz

Le Barys remporte un match mal embarqué face à Podolsk. En effet les visiteurs mènent rapidement 1-0 grâce à Hultström. Au tiers médiant, Daugavins part en break et double l'avantage du chevalier. Sur une supériorité en toute fin de période, Frattin débloque le compteur kazakh. Dès la reprise du dernier tiers, Starchenko égalise. Le Vityaz mitraille pour repasser devant, sans résultat. Il faut disputer des tirs au but pour connaître le nom du vainqueur, Varone est le seul à marquer et donne la victoire à Nur-Sultan qui n'est plus qu'à un point de la huitième place.

Kazan s'impose à domicile face à Ekaterinbourg sans encaisser de but, Reiderborn blanchit avec 29 arrêts. Galiev et Da Costa (lire notre brève) ont marqué pour assurer cette nouvelle victoire du leader oriental.



Le Lokomotiv s'est fait des frayeurs à Novossibirsk mais finit par l'emporter. Puustinen ouvre rapidement la marque pour les locaux, un doublé de Kraskovsky renverse la partie. Tkachyov permet même de doubler la mise en fin de tiers médiant. Le Sibir accélère au dernier tiers, Romantsev profite d'un avantage numérique pour relancer son équipe. L'inévitable Oleg Li égalise et il faut disputer un temps supplémentaire. Tkachyov contourne la cage mais bute sur le bout du patin de Säteri, ça brasse devant la cage et Korchkov parvient à glisser au fond.

Le Severstal s'impose au forceps face à Omsk, les deux équipes se neutralisent dans le temps réglementaire avec un but de Vikharev pour ouvrir la marque et Yakupov qui égalise pour les visiteurs. Aux tirs au but, Petunin offre la victoire aux sidérurgistes qui remontent à la sixième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Adam Reiderborn (Ak Bars Kazan)

** : Pavel Kraskovsky (Lokomotiv Iaroslavl)

* : Nikita Mikhaïlis (Barys Nur-Sultan)



