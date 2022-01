Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Victoires des visiteurs Kazan, Helsinki et Tcherepovets l'emportent tous trois à l'extérieur khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 11/01/2022 à 21:00 Tweeter

Tcherepovets : 2-3 ap

Dynamo Moscou - Helsinki : 2-3

Saint-Pétersbourg - Kazan : 1-3



KHL Kazan l'emporte à Saint-Pétersbourg et se qualifie

Kazan tout proche de la qualification se déplace à Saint-Pétersbourg pour y affronter le leader occidental. Un gros match pour essayer de se ragaillardir dans cet hiver russe qui voit les reports se multiplier à cause de la pandémie de SARS-CoV2. Le début de match est très engagé, Lindhölm sur un effort solitaire ouvre les compteurs pour les visiteurs après 3 minutes de jeu. Le SKA renverse la tendance et montre les dents. Un lancer lointain de Gusev vient surprendre le portier tatar pour l'égalisation. Le SKA presse en suppériorité peu après mais ne parvient pas à prendre les devants. Sur une contre attaque en fin de tiers, Galimov sert Dynyak dans l'angle qui reprend pour remettre les verts devant. Kazan domine le tiers médiant mais ne parvient à prendre le large. Les Tatars continuent de dicter leur loi au dernier vingt mais le score ne bouge toujours pas. Finalement, Weal conclut en cage vide. L'Ak Bars remporte une bonne victoire et compose son billet pour les playoffs 2022.



Les Jokerit remportent une deuxième victoire en quelques jours contre le Dynamo Moscou et rattrapent ce dernier au classement. La partie est serrée et les deux équipes se tiennent aux coudes à coudes durant tout le match. Björninen marque un troisième but à 1'25 du terme, les policiers sont au tapis.

Le Severstal s'impose difficilement à Podolsk mais parvient à recoller à la quatrième place. Popov ouvre la marque pour les locaux au premier vingt. Morozov égalise au tiers médiant avant que Vovchenko ne donne l'avantage aux sidérurgistes dès la reprise de la dernière période. Le Vityaz force et Zintchenko égalise à dix secondes de la fin. Il faut disputer une prolongation, Podolsk joue sans gardien ce temps supplémentaire ! Guslistov s'échappe et donne la victoire aux siens.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ilya Khokhlov (Severstal Tcherepovets)

** : Jordan Weal (Ak Bars Kazan)

* : Brian O'Neill (Jokerit Helsinki)



