Hockey sur glace - Ligue Magnus : 10ème journée : Briançon vs Grenoble 2 - 1 (0-0 0-0 2-1) Le 17/10/2025 Briançon [ Briançon ] [ Grenoble ] Briançon fait plaisir à son public ! Briançon, dernier de Ligue Magnus, recevait sur sa glace le voisin grenoblois qui vient tout juste de se qualifier pour les play offs de CHL, malgré une dernière défaite 4-0 contre Prague mardi dernier. Autant le dire tout de suite, Grenoble fait office de grand favori dans cette rencontre. Mais Briançon a grandement besoin de points et Grenoble, sans doute un peu fatigué de son dernier déplacement, n’a sans doute pas fait d’une grande priorité cette rencontre donc sait on jamais ! Briançon, Hockey Hebdo Damien Magnat le 18/10/2025 à 10:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1989 spectateurs Arbitres : MM. Baudry et Margry assistés de MM. Biot et Bourreau Buts :

Briançon : ; 44.02 William Persson (ass Matthew Barnaby et Kyle Pouncy) ; 46.07 Matthew Barnaby (ass Chrystopher Collin et Adrien Bisson)

Grenoble : 43.44 Nicolas Deschamps (ass Fredric Weigel et Sacha Treille) Pénalités 10 minutes contre Briançon 4 minutes contre Grenoble Archives Laurent Lardière Grenoble prend cette rencontre par le bon bout et met son jeu en place. Binner est le premier à prendre sa chance mais trouve la mitaine du gardien des Rouges Outhouse (4’38).



Briançon fait le dos rond dans ce début de partie, encore plus quand Abramov écope de deux minutes de pénalités (5’06). Boivin, le top scoreur grenoblois, repique au centre. Puis Nicolas Deschamps lance juste à coté de la cage (6’°). De retour à égalité numérique, Grenoble tente encore par Gueurif (7’). Stepanek n’a encore pas touché en palet (8’).



Les Rouges ont leur première chance de marquer par Dubois qui récupère un palet et part en contre. Stepanek dévie (8’). Enfin le premier temps fort de Briançon avec des lancers de Barnaby puis Colin (10’40).



Les hommes de Bergeron prennent petit à petit confiance en leur jeu et poussent un peu plus sur la cage grenobloise (12’).



Grenoble, sur une nouvelle supériorité, tente de trouver la faille sur la cage de Outhouse mais Binner qui lance de la bleue, dans le trafic, mais le gardien canadien s’en sort encore une nouvelle fois (19’30).



Le second tiers est long à démarrer. Il ne se passe pas grand-chose dans les dix premières minutes. Il faut un power play encore pour Grenoble pour avoir quelques situations chaudes. Boivin puis Englund qui trouve le filet extérieur du but (33’53).



Leclerc dans les petits espaces trouve des situations. Englund lance puissamment au but mais une nouvelle fois à coté de la cage… Les deux équipes restent muettes.



Archives Marine Romain Le dernier tiers voit enfin des buts avec tout d’abord Grenoble qui ouvre le score avec Treille qui profite d’un engagement remporté en zone offensive pour mettre à la cage et Nicolas Deschamps parvient à pousser au fond (0-1 43’34).



Nous avons à peine le temps de regarder les pointeurs sur la feuille de match que Briançon égalise sur l’action suivante, que nous n’avons pas vu (1-1 44’02). Persson lui a bien vu et marque ce but !



Englund commet une faute sur Bonnardel qui partait au but et prend deux minutes. Briançon en profite immédiatement avec Colin qui slap fort au but. Le rebond est pour Barnaby devant Stepanek (2-1 46’07).



Le public des Rouges fête ce but comme il se doit, l’ambiance est là dans la patinoire René Froger !



Il faut encore tenir pour Briançon et une nouvelle pénalité contre Colin permet à Grenoble de pousser encore plus fort pour revenir. Binner puis Crinon prennent leur chance de l’arrière. Briançon par Reynaud en contre n’est pas loin du KO.



Grenoble prend son temps mort et sort Stepanek mais Boivin voit son dernier lancer encore une fois arrêté par Outhouse qui sort une performance de grand niveau pour offrir la victoire aux siens ! Trois points qui font du bien pour Briançon qui revient à égalité avec Bordeaux et Cergy avec tous 7pts ! Un vrai travail d’équipe ! Une belle soirée pour les Rouges et une victoire qui lance véritablement leur saison !



Pour Grenoble, c'est une soirée où ça n'a pas voulu sourire malgré le fait d'avoir fait un match sérieux ! Il aurait fallu trouver la faille sur les nombreux power play ou garder un peu plus longtemps l'avantage au score après l'ouveture du score pour mettre le doute dans l'esprit de l'équipe adverse. Grenoble voit Nice et Marseille revenir à sa hauteur au classement.







