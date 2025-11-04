Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 13ème journée : Grenoble vs Briançon 10 - 3 (6-1 3-1 1-1) Le 28/10/2025 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Briançon ] Avalanche de buts à Pole Sud Dernière ligne droite pour les clubs de LM avant la trêve internationale. Il restait deux matchs à Grenoble avec la réception de Briançon ce mardi puis de Rouen jeudi. Pour Grenoble, l’objectif était de prendre un maximum de points pour recoller à la tête du championnat. En douze rencontres de championnat, Grenoble ne compte que six victoires en temps réglementaire… Pour ce premier match à domicile de la semaine, Briançon se présentait sur la glace de Pole Sud. L’occasion pour les BDL de prendre leur revanche suite à la dernière défaite contre les Diables Rouges il y a onze jours. Une victoire 2-1 des Rouges qui restent quant à eux sur des matchs convaincants malgré une certaine fatigue dans l’effectif. Briançon reste néanmoins 11eme avec 9 pts, à 4 unités de Gap et 5 de Chamonix. Les hommes de Bergeron n’ont plus de temps à perdre. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 28/10/2025 à 23:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Baudry et Goncalves assistés de MM. Briolat et Creux-Beaugiraud Buts :

Grenoble : 04.28 Fredric Weigel (ass Martin Karlsson et Axel Prissaint) ; 05.29 François Beauchemin (ass Antoine Fertin et Christophe Boivin) ; 10.02 Aurelien Dair (ass Guillaume Leclerc et Adel Koudri) ; 12.51 Alexis Binner (ass François Beauchemin et Pontus Englund) ; 13.09 Aurelien Dair (ass Guillaume Leclerc et Adel Koudri) ; 16.35 Théo Gueurif (ass Valentin Grossetete et Alexis Binner) ; 22.19 Sacha Treille (ass Alexis Binner) ; 29.56 Valentin Grossetete (ass Matias Bachelet et Petter Birkheim Andersen) ; 34.40 Christophe Boivin (ass François Beauchemin et Sacha Treille) ; 56.21 Théo Gueurif (ass Pierre Crinon)

Briançon : ; 08.56 Chase Dubois (ass Braiden Dorfman et Mathis Despatie) ; 32.09 William Persson (ass Kyle Pouncy et Norbert Abramov) ; 57.15 Fredrik Stromgren (ass Chase Dubois) Pénalités 14 minutes contre Grenoble 4 minutes contre Briançon



photo: Jean-Christophe Salomé Pour cette rencontre, Mathis Thirion garde le but briançonnais. Pintaric est aligné du coté de Grenoble.



La première minute est entièrement à l’avantage des briançonnais qui parviennent à prendre trois lancers à la cage. Boivin est quant à lui touché sur une mise en échec et reste au sol. Il se relèvera difficilement avant de revenir au jeu sans séquelle heureusement pour les grenoblois qui comptent bien profiter du talent de leur top scoreur encore longtemps.



Une fois passé l’orage, Grenoble va prendre le contrôle de cette partie et marquer un premier but sur la première véritable occasion. C’est Weigel qui profite du bon travail de Karlsson pour ajuster Thirion plein axe (1-0 4’28).



Une minute plus tard, c’est Beauchemin qui est patient et qui allume le haut du filet de Thirion sur un lancer qui part très très vite (2-0 5’29).



Le coach briançonnais prend son temps mort pour remobiliser ses troupes. Cela va payer puisque Briançon marque par Dubois en s’y reprenant à trois fois devant Pintaric (2-1 8’56).



photo: Jean-Christophe Salomé Grenoble reste néanmoins dominateur dans cette partie et parvient assez facilement à créer du mouvement dans la défense des rouges qui reste trop passive. Guillaume Leclerc fait un numéro pour Dair qui a juste à dévier la trajectoire du palet pour pousser au fond et inscrire son 100éme buts avec son club formateur (3-1 10’02).



Les BDL sont lancés et ne s’arrentent pas en si bon chemin. Alexis Binner y va de son numéro lui aussi et d’une double feinte pour venir du revers battre Thirion qui passe décidément une soirée difficile (4-1 12’51).



Le gardien briançonnais n’est plus vraiment concentré et fait un peu n’importe quoi sur le sixième but. Il perd des yeux le palet et se jettent au sol de façon désespérée. Dair a bien suivi et pousse au fond pour un doublé (5-1 13’09).



Grenoble parvient à inscrire un sixième but dans ce premier tiers complément fou et avec beaucoup trop d’espace donné aux attaquants grenoblois.Grossette de la bleue qui lance. Le palet est contré par Gueurif dans le slot mais il parvient à prendre son propre rebond et marquer dans une cage grande ouverte (6-1 16’39).



Engagements : 13/10 Grenoble

Tirs : 13/10 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé Le premier tiers aura mis fin au suspense. Le second tiers ne va pas changer la donne avec Sacha Treille qui marque après une supériorité numérique de Briançon non convertie (7-2 22’19).



Thirion parvient malgré tout à faire quelques arrêts dont un joli devant Boivin qui avait été bien lancé par Prissaint (23’07).



Bonnardel avec la complicité d’Abramov tentent leur chance mais Pintaric s’interpose d’une jolie mitaine (26’24).



Les grenoblois vont encore alourdir la marque à mi match avec Grossette (8-1 29’56). Briançon réduit l’écart par Persson qui prend le rebond laissé par Pintaric après un lancer de Pouncy (8-2 32’09).



Boivin de près y va lui aussi de son but (9-2 34’40). On se demande alors quand l’avalanche de buts va se terminer pour les pauvres briançonnais qui passent une soirée difficile. Est-ce lié à la fatigue, aux joueurs importants absents (Outhouse, Barnaby, Dame Malka notamment). Briançon n’y est pas sur ce match.



Engagements :10/9 Briançon

Tirs : 16/12 Grenoble



photo : Delphine Verdonnet Le dernier tiers, comme prévu, n’est pas des plus passionnants. Le score est déjà fait. Briançon souhaite juste éviter que l’addition ne soit trop rude. Pour Grenoble, il s’agit de contrôler et si possible soigner les statistiques.



Il faudra attendre la fin de tiers pour voir Gueurif inscrire un second but personnel avec un lancer en pleine lucarne (10-2 56’26).



Le dernier but sera malgré tout briançonnais en supériorité avec le suédois Stromberg (10-3 57’15).



Engagements : 11/7 Grenoble

Tirs : 14/12 Grenoble



Grenoble aura fait un sacré festival offensif. Tous les joueurs grenoblois, à l’exception de Deschamps et Rautanen, auront inscrit des points ce soir. Cela faisait quelque temps que Grenoble n’avait pas inscrit autant de buts à Pole Sud. Le dernier gros score était contre Rouen en février dernier avec un score de 9-0.



Il faudra confirmer justement contre les Dragons de Rouen dès jeudi pour un match important pour le classement final de cette saison régulière. Les deux équipes étant au coude à coude derrière Angers, le leader.



Pour Briançon, c'est une soirée sans et il faudra vite passer à autre chose pour la réception de Nice. Un match important pour éviter les play down. En espérant que Briançon aura récupéré quelques blessés avant la coupure de la trêve internationale qui arrive à point nommé.







