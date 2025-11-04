Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 26ème journée : Bordeaux vs Grenoble
3
-
1
(2-0 0-1 1-0)
Le 21/12/2025
Mériadeck de Bordeaux
[
Bordeaux
]
[
Grenoble
]
Bordeaux confirme face à Grenoble
Reportage PHOTOS de la 26ème journée de la saison 2025-2026 du Championnat français Elite 'Ligue Magnus" de hockey sur glace qui a vue les Boxers de Bordeaux s'imposer, à domicile, face à Grenoble.
Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo
Photographes © Laurent Robert le 22/12/2025 à 19:00
Tweeter
FICHE TECHNIQUE
3500 spectateurs
Arbitres
:
MM. Bourreau et Martin assistés de MM. Barthe et Damongeot
Buts
:
Bordeaux :
12.35 Mathieu Pompéi (ass Craig Puffer et Loïk Poudrier) ; 18.12 Tommy Giroux (ass Pierre-Olivier Morin et Craig Puffer) ; 49.47 Jérémy Beaudry (ass Maxim Lamarche et Pierre-Olivier Morin)
Grenoble :
; 31.01 Fredric Weigel (ass Sacha Treille et Alexis Binner)
Pénalités
4 minutes contre Bordeaux
12 minutes contre Grenoble
50 PHOTOS
Photographe : © Laurent Robert
Ice Hockey Pictures
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Photographes © Laurent Robert
Photographes © Laurent Robert
Photographes © Laurent Robert
Photographes © Laurent Robert
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur l'article
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception