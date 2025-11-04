Hockey sur glace - Ligue Magnus : 26ème journée : Bordeaux vs Grenoble

3 - 1 (2-0 0-1 1-0) Le 21/12/2025 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Grenoble ]

Bordeaux confirme face à Grenoble

Reportage PHOTOS de la 26ème journée de la saison 2025-2026 du Championnat français Elite 'Ligue Magnus" de hockey sur glace qui a vue les Boxers de Bordeaux s'imposer, à domicile, face à Grenoble.

Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Photographes © Laurent Robert le 22/12/2025 à 19:00

FICHE TECHNIQUE



3500 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Martin assistés de MM. Barthe et Damongeot Buts :

Bordeaux : 12.35 Mathieu Pompéi (ass Craig Puffer et Loïk Poudrier) ; 18.12 Tommy Giroux (ass Pierre-Olivier Morin et Craig Puffer) ; 49.47 Jérémy Beaudry (ass Maxim Lamarche et Pierre-Olivier Morin)

Grenoble : ; 31.01 Fredric Weigel (ass Sacha Treille et Alexis Binner) Pénalités 4 minutes contre Bordeaux 12 minutes contre Grenoble





© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.

Réactions sur l'article