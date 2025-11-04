 
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 26ème journée : Bordeaux vs Grenoble
3-1
(2-0 0-1 1-0)
Le 21/12/2025
Mériadeck de Bordeaux
Bordeaux ] Grenoble  ]
Bordeaux confirme face à Grenoble
 
Reportage PHOTOS de la 26ème journée de la saison 2025-2026 du Championnat français Elite 'Ligue Magnus" de hockey sur glace qui a vue les Boxers de Bordeaux s'imposer, à domicile, face à Grenoble.
 
Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Photographes © Laurent Robert le 22/12/2025 à 19:00
FICHE TECHNIQUE

3500 spectateurs
Arbitres : MM. Bourreau et Martin assistés de MM. Barthe et Damongeot
Buts :
Bordeaux : 12.35 Mathieu Pompéi (ass Craig Puffer et Loïk Poudrier) ; 18.12 Tommy Giroux (ass Pierre-Olivier Morin et Craig Puffer) ; 49.47 Jérémy Beaudry (ass Maxim Lamarche et Pierre-Olivier Morin)
Grenoble : ; 31.01 Fredric Weigel (ass Sacha Treille et Alexis Binner)
Pénalités
4 minutes contre Bordeaux
12 minutes contre Grenoble


 


50 PHOTOS
Photographe : © Laurent Robert
Ice Hockey Pictures
 
 
 
 


  
            
 
      
 

 
 
 
