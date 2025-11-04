 
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 2ème journée : Chamonix vs Briançon
4-2
(4-1 0-1 0-0)
Le 16/09/2025
Chamonix
2ème journée - Chamonix vs Briançon
 
GALERIE PHOTOS et RESUME VIDEO de la 2ème journée de la saison 2025-2026 qui a vue les Pionniers de Chamonix s'imposer face à Briançon.
 
Chamonix, Hockey Hebdo Photographe © Maxime Richier - Video © Magnus.tv le 17/09/2025 à 10:30
FICHE TECHNIQUE

832 spectateurs
Arbitres : MM. Peuriere et Scolari assistés de MM. Biot et Ugolini
Buts :
Chamonix : ; 06.04 Stanislav Lopachuk (ass Camil Durand et Jérémy Fortin) ; 07.53 Tim Wahlgren (ass Malo Ville et Dante Salituro) ; 13.00 Lauric Convert (ass Albin Thyni Johansson et Dante Salituro) ; 19.56 Dante Salituro (ass Tim Wahlgren et Santeri Koponen)
Briançon : 01.37 Romain Bermond Gonnet (ass Chase Dubois et Fredrik Stromgren) ; 32.11 Chrystopher Collin (ass Sasha Djigaouri et Chase Dubois)
Pénalités
6 minutes contre Chamonix
8 minutes contre Briançon


   




