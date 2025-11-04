Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 2ème journée : Chamonix vs Briançon
4
-
2
(4-1 0-1 0-0)
Le 16/09/2025
Chamonix
[
Chamonix
]
[
Briançon
]
2ème journée - Chamonix vs Briançon
GALERIE PHOTOS et RESUME VIDEO de la 2ème journée de la saison 2025-2026 qui a vue les Pionniers de Chamonix s'imposer face à Briançon.
Chamonix, Hockey Hebdo
Photographe © Maxime Richier - Video © Magnus.tv le 17/09/2025 à 10:30
Tweeter
FICHE TECHNIQUE
832 spectateurs
Arbitres
:
MM. Peuriere et Scolari assistés de MM. Biot et Ugolini
Buts
:
Chamonix :
; 06.04 Stanislav Lopachuk (ass Camil Durand et Jérémy Fortin) ; 07.53 Tim Wahlgren (ass Malo Ville et Dante Salituro) ; 13.00 Lauric Convert (ass Albin Thyni Johansson et Dante Salituro) ; 19.56 Dante Salituro (ass Tim Wahlgren et Santeri Koponen)
Briançon :
01.37 Romain Bermond Gonnet (ass Chase Dubois et Fredrik Stromgren) ; 32.11 Chrystopher Collin (ass Sasha Djigaouri et Chase Dubois)
Pénalités
6 minutes contre Chamonix
8 minutes contre Briançon
29 PHOTOS
Photographe : © Maxime Richier
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Photographe : © Maxime Richier
Photographe : © Maxime Richier
Photographe : © Maxime Richier
Photographe : © Maxime Richier
Vidéo MAGNUS.TV
VIDEO réalisée par
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur l'article
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception