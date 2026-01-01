Hockey sur glace - Ligue Magnus : 37ème journée : Angers vs Grenoble

4 - 3 (2-1 1-2 0-0 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 30/01/2026 Ice Park d'Angers [ Angers ] [ Grenoble ]

Victoire des Ducs face à Grenoble

Reportage PHOTOS et résumé VIDEO de la 37ème journée de la saison 2025-2026 du Championnat français Elite 'Ligue Magnus" de hockey sur glace qui a vue Angers s'imposer, à domicile, face à Grenoble.

Ice Park d'Angers, Hockey Hebdo Photographes © Munin Photographie - Video © Magnus.tv le 03/02/2026 à 11:30

FICHE TECHNIQUE



3586 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Metais assistés de MM. Fauvel et Maudet Buts :

Angers : 12.07 Jonathan Charbonneau (ass Olivier Archambault et Matt Prapavessis) ; 17.51 Marius Serer (ass Noa Besson et Jordan Herve) ; 37.49 Philippe Halley (ass Robin Gaborit et Orrin Centazzo) ; 65.00 Téo Sarliève

Grenoble : ; 14.14 Valentin Grossetete (ass Christophe Boivin) ; 24.09 Guillaume Leclerc (ass Matias Bachelet et Martin Karlsson) ; 39.13 Matias Bachelet (ass Sacha Treille) Pénalités 18 minutes contre Angers 12 minutes contre Grenoble





