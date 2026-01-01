 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 37ème journée : Angers vs Grenoble
4-3
(2-1 1-2 0-0 1-0)
Après prolongation
Après tirs aux buts
Le 30/01/2026
Ice Park d'Angers
Angers  ] Grenoble  ]
Victoire des Ducs face à Grenoble
 
Reportage PHOTOS et résumé VIDEO de la 37ème journée de la saison 2025-2026 du Championnat français Elite 'Ligue Magnus" de hockey sur glace qui a vue Angers s'imposer, à domicile, face à Grenoble.
 
Ice Park d'Angers, Hockey Hebdo Photographes © Munin Photographie - Video © Magnus.tv le 03/02/2026 à 11:30
FICHE TECHNIQUE

3586 spectateurs
Arbitres : MM. Ernecq et Metais assistés de MM. Fauvel et Maudet
Buts :
Angers : 12.07 Jonathan Charbonneau (ass Olivier Archambault et Matt Prapavessis) ; 17.51 Marius Serer (ass Noa Besson et Jordan Herve) ; 37.49 Philippe Halley (ass Robin Gaborit et Orrin Centazzo) ; 65.00 Téo Sarliève
Grenoble : ; 14.14 Valentin Grossetete (ass Christophe Boivin) ; 24.09 Guillaume Leclerc (ass Matias Bachelet et Martin Karlsson) ; 39.13 Matias Bachelet (ass Sacha Treille)
Pénalités
18 minutes contre Angers
12 minutes contre Grenoble


 


25 PHOTOS
Photographe : © Munin Photographie
 
 
 
 









VIDEO réalisée par
 


  
            
 
      
 

 
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
 
Réactions sur l'article
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 