Hockey sur glace - Ligue Magnus : 37ème journée : Angers vs Grenoble
4
-
3
(2-1 1-2 0-0 1-0)
Après prolongation
Après tirs aux buts
Le 30/01/2026
Ice Park d'Angers
[
Angers
]
[
Grenoble
]
Victoire des Ducs face à Grenoble
Reportage PHOTOS et résumé VIDEO de la 37ème journée de la saison 2025-2026 du Championnat français Elite 'Ligue Magnus" de hockey sur glace qui a vue Angers s'imposer, à domicile, face à Grenoble.
Ice Park d'Angers, Hockey Hebdo
Photographes © Munin Photographie - Video © Magnus.tv le 03/02/2026 à 11:30
FICHE TECHNIQUE
3586 spectateurs
Arbitres
:
MM. Ernecq et Metais assistés de MM. Fauvel et Maudet
Buts
:
Angers :
12.07 Jonathan Charbonneau (ass Olivier Archambault et Matt Prapavessis) ; 17.51 Marius Serer (ass Noa Besson et Jordan Herve) ; 37.49 Philippe Halley (ass Robin Gaborit et Orrin Centazzo) ; 65.00 Téo Sarliève
Grenoble :
; 14.14 Valentin Grossetete (ass Christophe Boivin) ; 24.09 Guillaume Leclerc (ass Matias Bachelet et Martin Karlsson) ; 39.13 Matias Bachelet (ass Sacha Treille)
Pénalités
18 minutes contre Angers
12 minutes contre Grenoble
25 PHOTOS
Photographe : © Munin Photographie
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Photographe © Munin Photographie
Photographe © Munin Photographie
Photographe © Munin Photographie
Photographe © Munin Photographie
Vidéo MAGNUS.TV
VIDEO réalisée par
