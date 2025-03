FICHE TECHNIQUE



3220 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Cregut assistés de MM. Thiebault et Yssembourg Buts :

Amiens : 02.18 Rudy Matima (ass Antonin Plagnat et Justin Bergeron)

Grenoble : ; 21.59 Damien Fleury (ass Jordon Southorn et Guillaume Leclerc) ; 37.09 Kyle Hardy (ass Nicolas Deschamps et Alexandre Mallet) ; 46.49 Christophe Boivin (ass Alexis Binner et François Beauchemin) ; 48.37 Christophe Boivin (ass François Beauchemin et Alexandre Mallet) ; 51.44 Christophe Boivin (ass François Beauchemin et Alexandre Mallet) ; 57.28 Aurelien Dair (ass Théo Gueurif) ; 58.52 Sacha Treille (ass Aurelien Dair et Adel Koudri) Pénalités 15 minutes dont 5 à Maia contre Amiens 13 minutes dont 5 à Crinon contre Grenoble