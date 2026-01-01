Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 1 : Grenoble vs Briançon 3 - 0 (0-0 1-0 2-0) Le 13/03/2026 Grenoble Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Briançon ] Première manche compliquée pour Grenoble. On y est ! Les séries commencent ! Grenoble accueille ce soir Briançon, son voisin haut alpin, la belle surprise de la saison, qui se classe 7e avec les récompenses de meilleur entraîneur (Bergeron) et meilleur gardien de but (Outhouse) aligné ce soir. Durant la saison chaque équipe a remporté ses 2 duels à domicile, l’avantage de la glace est donc crucial dans cette rencontre au meilleur des 7 matches ou Grenoble reçoit 4 fois ! Grenoble Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 14/03/2026 à 08:37 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Goncalves et Rohwedder assistés de Mme Cheyroux et de M. Ugolini Buts :

Grenoble : 35.57 François Beauchemin (ass Rudy Matima et Christophe Boivin) ; 58.54 Alexandre Mallet (ass Pierre Crinon et Nolan Zajac) ; 59.48 Nicolas Deschamps (ass Fredric Weigel et Sacha Treille)

Briançon : Pénalités 6 minutes contre Grenoble 14 minutes contre Briançon



photo : Jean-Christophe Salomé



Grenoble bafouille son hockey au début et offre à Abramov un premier lancer sur Pinatric qui dévie. Il faut attendre la montée du 4e bloc qui crée enfin du danger devant la cage de Outhouse suivi d’un lancer de Fertin bien stoppé. Prissaint perd le palet à la bleu offrant un 2 contre 1 aux visiteurs et un nouveau lancer d’Abramov, mais Boivin commet une faute en essayant de les rattraper et offre le premier jeu de puissance de la partie. Celui-ci est bien en place mais les tirs de Bisson et Stromgren ne surprennent pas Pintaric. Le jeu est haché par des fautes et autres dégagements interdits. Pourtant Grenoble semble enfin se réveiller et monopolise le palet jouant de longues présences en zone offensive sans pour autant mettre en danger Outhouse qui n’est pas le meilleur gardien de Magnus pour rien. Une première faute de Berard imité par Sato permet aux locaux d’avoir plus d’1’30 en double supériorité dont ils ne tirent malheureusement pas profit. La première unité spéciale bafouille son hockey dans cette situation pourtant favorable et la seconde ne fait pas mieux, Briançon est solide en défense. Au complet Pintaric sauve encore les siens face à Dorfman et Pouncy, Englund et Kulbis-Marino n’ont pas plus de succès devant Outhouse.



Engagements : 18/10 Grenoble

Tirs : 11/9 Grenoble



photo : Jean-Christophe Salomé



La reprise est timide et maladroite pour les locaux qui se font facilement intercepter par des Briançonnais très mobiles. Heureusement Pintaric reste intraitable sur les tentative de Despatie et encore Dorfman. Fine effectue une mauvaise charge sur Toukmatchev, Fertin vient de suite défendre son jeune coéquipier, dans une bagarre au sol qui méritait plus que les simples 2’ chacun. Grenoble reprend le contrôle du palet mais manque de créativité, d’intensité et de maîtrise pour déplacer la défense des Diables Rouges et espérer tromper leur portier. Pintaric effectue un nouveau sauvetage face à Dorfman avant que les locaux ne bénéficie à nouveau d’une supériorité numérique. Toujours en manque de vitesse et d’inspiration, les grenoblois se font contrer par Dorfman mais Pintaric a encore le dernier mot. Au complet Outhouse dévie le lancer de Boivin directement sur Beauchemin qui ne se fait pas prier pour faire trembler le filet [1-0]. Grenoble semble accélérer et créer un peu plus de danger par Deschamps, Treille puis Grossetête, mais le portier tient bon. Les grenoblois ont mis plus de 35 minutes à rentrer vraiment dans le match et créer du danger qui leur permet de trouver la faille et de rentrer plus sereinement au vestiaire.



Engagements : 9/7 Grenoble

Tirs : 11/8 Grenoble



photo : Jean-Christophe Salomé



Libéré par cet avantage au tableau d’affichage, Grenoble revient sur le glaçon avec de meilleures intentions. Treille puis Mallet tout prêt du gardien n’arrivent pas à le tromper. Matima parti en contre prend de vitesse Persson qui lui met la crosse au visage et se fait logiquement pénaliser d’une 2+2. Une fois encore les locaux manquent d’inspiration pour se créer la moindre occasion avant 3’40 et un lancer de Zajac bien capté par Outhouse. Grenoble ne passe pas loin de la correctionnelle avec ce contre de Dorman qui sert Sato décalé et permet à Pintaric de montrer l’étendue de son talent. A mi tiers 5 tirs à 1 pour Grenoble, loin des standards de début de saison. Grenoble garde la possession du palet et empêche les briançonnais de s’installer en zone offensive. Il y a très peu d’occasions jusqu’au temps mort de Bergeron à 3’36 de la sirène qui décide de faire sortir son gardien à 2’15’’. Ce choix ne sera malheureusement pas payant puisque Mallet puis Deschamps vont pousser chacun leur tour la rondelle en cage vide pour un score finale de 3-0 qui ne reflète pas la performance briançonnaise.



Engagements : 14/6 Grenoble

Tirs : 11/4 Grenoble



Grenoble empoche le premier point mais que ce fut dur face à cette défense briançonnaise bien en place et un mur devant la cage. Leur jeu de puissance ne l’est pas : aucun but dans ces nombreuses situations même à 5 contre 3. L’inspiration et l’intensité ne sont toujours pas revenues et les attaquants ont du mal à cadrer les lancers. Heureusement Pintaric est lui au niveau et a assuré face aux assauts des haut-alpins. Maintenant qu’une équipe mène, le second acte devrait être plus intéressant puisque Briançon devra se montrer plus offensif pour revenir à égalité.



photo : Jean-Christophe Salomé

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