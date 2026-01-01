Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 2 : Grenoble vs Briançon 3 - 2 (0-1 1-1 1-0 1-0) Après prolongation Le 14/03/2026 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Briançon ] Grenoble double la mise difficilement ! Après la courte victoire grenobloise contre Briançon sur le match 1 (3-0 mais deux buts en cage vide), les deux équipes se présentent sur la glace pour le second match de cette série. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 15/03/2026 à 10:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Goncalves et Rohwedder assistés de Mme Cheyroux et de M. Ugolini Buts :

Grenoble : ; 30.10 Pierre Crinon ; 50.36 Christophe Boivin (ass Alexandre Mallet et François Beauchemin) ; 61.30 Sacha Treille

Briançon : 07.57 Lucas Bonnardel (ass Aurélien Chausserie-Laprée et Joran Reynaud) ; 31.40 Chase Dubois (ass Adrien Bisson et Kohei Sato) Pénalités 18 minutes contre Grenoble 10 minutes contre Briançon



Conférence de presse d'après-match en bas de page : Pierre Bergeron, Edo Terglav et Pierre Crinon

photo: Jean-Christophe Salomé Grenoble débute parfaitement cette rencontre et se montre dangereux à plusieurs reprises à commencer par Koudri qui trouve Leclerc. Ce dernier décale idéalement Dair qui a une cage grande ouverte mais son lancer n'est pas cadré... (2'20).



Beauchemin puis Crinon qui trouve le poteau dès l'engagement en zone offensive (4'43) ne sont pas loin du premier but de cette rencontre. Grenoble pousse fort mais bute sur un bon gardien des Diables Rouges. Deschamps puis Boivin tentent aussi leur chance, sans succès.



Briançon sera beaucoup plus réaliste car sur leur première véritable action de but, Bonnardel dévie un lancer de la bleue et ouvre le score (0-1 7'57). C'est un but contre le cours du jeu, qui ne récompense pas le bon début de match des grenoblois qui vont devoir courir après le score.



Briançon a une énorme chance de doubler la mise sur un contre rondement mené par Persson et Dubois. Le duo joue le tic tac toe mais la dernière passe est ratée et aucun shoot ne sera pris... (11'10).



Les grenoblois commencent à s'énerver de la tournure des événements. A.Dair écope de deux minutes sur Sato apres une mauvaise charge (17'35). Le power play ne donnera rien mais à la sortie de Dair de prison, Sato fait chuter Dair après une charge avec le fessier. Aucune pénalité ne sera appelé à priori à juste titre après revisionnage de la charge en vidéo (19'56).



Engagements : 12/5 Briançon

Tirs : 13/7 Grenoble

photo : Delphine Verdonnet

Le second tiers devient plus physique avec quelques accrochages et charges appuyées, pas toujours sanctionnés. Briançon fait peu à peu sortir Grenoble de son match avec beaucoup de contestations auprès des arbitres.

Briançon prend le momentum et met la pression sur la cage de Pintaric. Barnaby tente sa chance de près (28') tandis que Sato en one timer voit sa crosse de casser en deux et voler jusqu'en tribunes !



Grenoble va finir par égaliser aussi contre le cours du jeu du second tiers par Crinon qui prend un lancer qui fait mouche (1-1 30'10).



Avantage de courte durée puisque sur une nouvelle supériorité pour Briançon, Dubois y va d'un tir sur réception qui trompe Pintaric (1-2 31'37).



Ce but vient récompenser la totale domination de Briançon en termes de shoots à la cage.



Engagements : 16/10 Briançon

Tirs : 19/7 Briançon

photo: Jean-Christophe Salomé

Grenoble doit se remettre à jouer son jeu, proposer des décalages pour espérer l'emporter sur son adversaire qui a bien joué avec les émotions des grenoblois.



Briançon ne profite pas d'un power play suite à une faute de Boivin (50').



De retour à cinq contre cinq, ce même Boivin se fait pardonner avec le but de l'égalisation malgré un bon Outhouse qui tend sa jambière avant de craquer dans la continuité de l'action (2-2 50'36). Le coach de Briançon demande immédiatement le coach challenge pour un contact sur son gardien. Les arbitres vont vérifier mais valident le but, la vidéo ne fonctionnant pas… Une annonce par le speaker qui surprend le public et qui ne fait pas sérieux pour une ligue qui se veut professionnelle !!! C'est un but qui permet à Grenoble de revenir à égalité et qui change sans doute le cours du match. Briançon peut être énervé par cette annonce.



Briançon commet plusieurs fautes en toute fin de rencontre qui l'oblige à jouer en double infériorité. Les Rouges tiennent bon et partent en prolongations.



Engagements : 13/12 Briançon

Tirs : 15/7 Briançon

photo: Jean-Christophe Salomé

En prolongation, Briançon est de nouveau à cinq contre trois pendant 1'30. Cela tient un petit moment mais Treille termine finalement le travail (3-2 61'30).



Engagement : 1/0 Briançon

Tir : 1/0 Grenoble



Grenoble avait bien débuté cette rencontre, en mettant de l'intensité, des shoots à la cage mais ils se sont trop vite déconcentrés, en perdant de l'energie à discuter avec les arbitres ou à répondre aux provocations de l'adversaire. Ils sont donc sortis de leur match avant de reprendre le fil progressivement et de profiter de l'indiscipline briançonnaise en toute fin de partie.



Briançon peut sortir frustré de cette rencontre qui aurait bien pu basculer en leur faveur. Avec une vidéo en état de marche, peut-être que le match aurait été pour eux. Le coach Bergeron l'a fait savoir en conférence de presse, "un manque de professionnalisme". Il a aussi fait savoir que pour lui Crinon n'a rien à faire dans cette Ligue. De quoi faire monter encore la pression d'un cran dans cette série.



Les matchs 3 et 4 à Briançon seront donc à suivre de près dans une patinoire René Froger qui sera très certainement en feu (façon de parler) !

Conférence de presse d'après-match : Pierre Bergeron, Edo Terglav et Pierre Crinon © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







