Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 5 : Grenoble vs Briançon 5 - 1 (0-1 2-0 3-0) Le 21/03/2026 Grenoble Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Briançon ] Grenoble qualifié pour les demis ! Briançon s’est offert une 5e manche en l’emportant 6-3 à domicile, mais s’est écroulé le lendemain 0-6. Lors de cette écrasante victoire, Grenoble avait dans ses rangs les jeunes de Chambéry ainsi que Rouillard, leur entraîneur. Est-ce la raison de ce déclic chez les BDL ? Nous verrons cela ce soir puisqu’ils sont à nouveau présent et que Grenoble à l’occasion de terminer la série à domicile. Grenoble Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 22/03/2026 à 09:40 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Bernoussi et Rauline assistés de MM. Cady et Simon Buts :

Grenoble : ; 33.08 Nolan Zajac (ass Fredric Weigel et Guillaume Leclerc) ; 34.55 Valentin Grossetete (ass Axel Prissaint et François Beauchemin) ; 53.47 Christophe Boivin (ass Nolan Zajac et Andrius Kulbis Marino) ; 57.42 Sacha Treille (ass Axel Prissaint) ; 58.18 François Beauchemin (ass Nolan Zajac)

Briançon : 13.42 Benjamin Berard (ass Yonis Penet et Kyle Pouncy) Pénalités 2 minutes contre Grenoble 4 minutes contre Briançon





Le jeu commence fort, avec des charges appuyées (mais correctes). Aucune équipe n’arrive à s’installer, les passes étant vite interceptées. Abramov est le premier à solliciter Pintaric. Un lancer d’Englund est dévié en hauteur par Outhouse, le palet est repris avec une crosse haute, le but est fort justement refusé. Briançon se montre plus présent en zone offensive que lors des 2 premiers matches mais ne semble pas en mesure de porter le danger devant la cage. Grenoble s’offre quelques contres mais s’autosabote ou est stoppé par une défense briançonnaise toujours aussi solide. Il faut attendre 8’ pour voir enfin les locaux s’installer durablement sans pour autant s’offrir de grosses occasions. Les Diables Rouges sont très présents sur les joueurs et ferment toutes les fenêtres. Grossetête, qui semble bien à son aise avec Boivin et Beauchemin, se montre le plus dangereux mais Outhouse ferme la porte. Prissaint loupe complètement sa relance en zone défensive, offre un 3 contre 0 à Briançon parfaitement conclu par Berard [0-1]. Grenoble enchaîne les erreurs que ce soit en zone défensive mais également en zone offensive. Outhouse laisse un rebond sur le lancer de Koudri de la bleu, malheureusement pour Grenoble personne pour le reprendre, de même sur le lancer de Kulbis-Marino peu après. Ce manque de présence à la cage n’est toujours pas corrigé dans le jeu grenoblois. Une dernière erreur de Matima, qui fait quelques présences en défense, aurait pu coûter cher sans l’intervention de Pintaric.



Engagements : 10/3 Grenoble

Tirs : 12/7 Grenoble

photo : Jean-Christophe Salomé





Les interceptions sont encore nombreuses en ce début de second tiers dans lequel les locaux semblent mieux rentrer obtenant très vite un premier jeu de puissance. Cependant la défense des haut-alpins est une fois de plus intraitable dans cet exercice et ces 2 minutes n’ont rien donné. Bisson n’est pas loin de donner un double avantage aux siens mais la botte de Pintaric dévie le lancer. Deschamps effectue un très joli geste technique mais le portier ne se laisse pas surprendre. D’un coté comme de l’autre les gardiens font le boulot, mais ne sont pas réellement mis en difficulté compte tenu de leur talent. Pourtant Weigel arrive à mettre un peu plus de vitesse, sert Zajac qui trompe Outhouse sous la transversale [1-1]. Galvanisés par cette égalisation les locaux s’installent en zone offensive. Grossetête monte sur le glaçon, est servit de suite par Beauchemin, puis fait trembler à nouveau le filet [2-1]. Ce revirement de situation déplaît à Bergeron qui utilise son temps mort pour recadrer ses joueurs. Cependant le momentum reste grenoblois et Outhouse maintient les siens dans le jeu. Briançon remet un peu de pression en fin de tiers mais n’arrive pas à créer suffisamment de danger pour égaliser.



Engagements : 10/10

Tirs : 13/6 Grenoble







photo : Jean-Christophe Salomé



De retour des vestiaires, Beauchemin lance de la bleu mais le portier veille. Sur l’action il subit une charge en retard de Dorfman qui va se reposer sur le banc des pénalités. La supériorité numérique grenobloise qui s’en suit n’apporte rien, la défense de Briançon a encore le dessus. Puis les Diables Rouges ont à leur tour un jeu de puissance lors duquel seul Dubois trouve une fenêtre de tir mais Pintaric veille. Grossetête est intenable et s’offre encore de belles occasions sans réussir à tromper Outhouse. Grenoble retrouve son jeu tout en vitesse, mais la défense veille et intercepte le palet. Les Briançonnais ne désespèrent pas de revenir au score mais sont sous la pression grenobloise. Ainsi, après plusieurs arrêts de suite, Outhouse cède sur le lancer de Boivin [3-1]. Un gros coup pour Briançon qui doit remonter 2 buts et n’a plus de temps mort. Outhouse est appelé sur son banc à 3’40’’ de la sirène mais l’organisation offensive ne se met pas en place facilement. Treille récupère le palet et lance en cage vide [4-1], rebelote 30’’ plus tard avec Beauchemin [5-1]. La messe est dite, les 2 dernières minutes ne sont pas vraiment jouées, Grenoble est en demi !



Engagements : 13/9 Grenoble

Tirs : 12/7 Grenoble









photo : Jean-Christophe Salomé







On a senti du mieux dans le jeu grenoblois ce soir, est-ce la patte de Rouillard ? La venue des jeunes qui booste les titulaires ? Toujours est il que Grenoble a retrouvé des couleurs et fait le boulot pour conclure la série. Ils doivent maintenant attendre lundi voire mercredi pour connaître leur adversaire.

L’excellent parcours de Briançon s’arrête en quart, le retour au haut niveau de cette équipe fait plaisir après plusieurs années à la dernière place, maintenu en Magnus car aucune équipe de D1 ne montait.



photo : Delphine Verdonnet © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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