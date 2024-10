Hockey sur glace - Ligue Magnus : 10ème journée : Nice vs Briançon 5 - 1 (0-1 2-0 3-0) Le 27/10/2024 Patinoire Jean Bouin de Nice [ Nice ] [ Briançon ] Victoire de Nice face à Briançon Retour sur la rencontre du dimanche 27 octobre 2024 de la 10ème journée "retard" du championnat Elite français de Hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu les Aigles de Nice s'imposer, à domicile, face aux Diables rouges de Briançon. Patinoire Jean Bouin de Nice, Hockey Hebdo © Patrick Giaume le 29/10/2024 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM.Goncalves et Barcelo assistés de MM. Creux-Beaugiraud et Baudry Buts :

Nice : ; 23.06 Joseph Broutin (ass Filip Dvorak et Yoan Salve) ; 29.44 Taavi Tiala (ass Nicolas Ruel et Lucas Kalan) ; 51.24 Filip Dvorak (ass Adam Raska et Jules Lefebvre) ; 55.29 Harijs Brants (ass Filip Dvorak et Julien Msumbu) ; 55.50 Nicolas Ruel (ass Lucas Kalan et Hugo Proux)

Briançon : 08:07 Connor MacEachern (ass Sean Richards et Fredrik Stromgren) Pénalités 4 minutes contre Nice 10 minutes contre Briançon







33 PHOTOS

Photographe : © Patrick Giaume

(cliquer pour accéder à la galerie complète)

Photographe : © Patrick Giaume

Photographe : © Patrick Giaume

Photographe : © Patrick Giaume Photographe : © Patrick Giaume













© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.









trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur