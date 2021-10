Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 14ème journée : Grenoble vs Briançon 6 - 1 (2-0 2-1 2-0) Le 31/10/2021 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Briançon ] Grenoble, sans pitié face à Briançon Grenoble, solide leader qui reste sur une série de dix victoires consécutives (coupe de France comprise), recevait pour cette quatorzième journée de Ligue Magnus son voisin Haut Alpin Briançon. Les Diables Rouges sont actuellement onzième sur douze, en sachant que Mulhouse dernier compte des points de pénalités. Briançon est donc l'équipe qui a le moins bon bilan comptable depuis le début de saison. Attention cependant pour les grenoblois car Briançon ne lâche jamais facilement les matchs et reste sur une belle victoire dans le derby face à Gap sur la glace des Rapaces. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Damien Magnat le 31/10/2021 à 19:20 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3570 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Peyre assistés de MM. Ugolini et Thorrignac Buts :

Grenoble : 09.58 Sacha Treille (ass Damien Fleury et Nicolas Deschamps) ; 19.09 Jere Rouhiainen (ass Markus Poukkula et Aurelien Dair) ; 26.08 Maxime Corvez (ass Julien Munoz et Julien Baylacq) ; 39.59 Julien Munoz (ass Sacha Treille et Kyle Hardy) ; 43.30 Dylan Fabre (ass Markus Poukkula et Adel Koudri) ; 5018 Aurelien Dair (ass Sébastien Bisaillon et Julien Munoz)

Briançon : ; 36.54 Antoine Torres (ass Kévin Igier et Robin Colomban) Pénalités 20 minutes dont 10 à Descamps contre Grenoble 16 minutes contre Briançon



Dans cette rencontre de milieu d'après midi, notons le retour au jeu de Julien Baylacq au centre de la quatrième ligne. Dans la cage briançonnaise, c'est le gardien remplaçant qui est titularisé, Olivier Richard. Grenoble fait de même avec Garnier qui joue son premier match à Pole Sud.



Le premier tiers grenoblois est de bonne facture alors que nous étions habitué à un début de match en mode diesel...



Champagne sert parfaitement Onno mais le défenseur français trouve le poteau (5'15). Deschamps met lui aussi la pression devant Richard mais son tir du revers passe au dessus de la cage (8'48).



photo: Jean-Christophe Salomé Jakub Sedlak est le premier à partir en prison pour une faute peu évidente. L'arbitre le plus près de l'action ne lève d'ailleurs pas son bras pour signaler la faute...



La sanction est immédiate avec un engagement en zone offensive remporté par Fleury. Sacha Treille est prêt et lance sur réception. Le lancer de l'international est précis et puissant (1-0 9'57).



Grenoble va doubler la mise par son défenseur finlandais Rouhainen qui profite d'un bon travail de Poukkula et de Dair à quatre contre quatre (2-0 19'29).



L'attaquant Poukkula rétrograde en troisième ligne. Il paye sans doute son manque de rendement sur la première ligne. Il aura en tout cas été très à l'aise sur le troisième bloc et se montrant plutôt bon dans le jeu d'équipe.



Comme prévu, Grenoble domine cette partie et mène logiquement au score après ce premier tiers.



Briançon reste cependant le match et ne compte pas lâcher si facilement le score.



Le jeu Maxime Corvez va inscrire son premier but en Magnus. Corvez lance de la bleue. Richard est totalement masqué et ne voit pas le palet partir dans sa lucarne (3-0 26'08).



Grenoble n'est pas loin du break final avec un trois contre zéro. Koudri trouve le poteau (33').



Briançon se montre enfin un peu menaçant. Torres en duel rate l'opportunité d'ouvrir le score pour Briançon. L'action suivante sera la bonne pour Torres qui dévie un lancer du coin d'Igier (3-1 36'54).



Grenoble se remet au travail et juste avant le gong du second tiers, Munoz trouve la faille en power play (4-1 39'59).



Le dernier tiers voit Grenoble continuer à poser sa main mise sur la rencontre. Une action à trois avec Fabre, Poukkula et Koudri permet aux BDL d'inscrire un cinquième but (5-1 43'29).



Aurélien Dair inscrit le dernier but de la rencontre en power play seulement neuf secondes après la pénalité contre Carminati (6-1 50'17).



Sans surprise, Grenoble a remporté haut la main cette rencontre. Le score reflète bien la différence de niveau entre les deux équipes. Briançon aura respecté le jeu et les spectateurs ont faisant le maximum jusqu'au bout et a au final réalisé une meilleure prestation d'ensemble à Pole Sud que certaines équipes actuellement plus haut dans le classement (Bordeaux, Nice). © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur