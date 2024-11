Hockey sur glace - Ligue Magnus : 19ème journée : Amiens vs Grenoble 1 - 6 (0-2 0-2 1-2) Le 19/11/2024 Le Coliseum - Amiens [ Amiens ] [ Grenoble ] Amiens vs Grenoble - PHOTOS et RESUME VIDEO Dans le cadre de la 19ème journée du championnat de France de Ligue Magnus, les Gothiques d’Amiens recevaient les Brûleurs de loups de Grenoble. Après leur qualification pour la finale de la Continental Cup en janvier prochain, les grenoblois n'ont fait qu'une bouchée des Gothiques en s'imposant sur le score de 1-6 et confirme leur position de leader du classement provisoire. Le Coliseum - Amiens, Hockey Hebdo Vidéo Magnus TV - Photos © Nicolas Leleu le 21/11/2024 à 09:56 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Bourreau et Peyre assistés de MM. Cady et Simon Buts :

Amiens : ; 45.52 Aleksandar Magovac (ass Bastien Maia et Mathieu Mony )

Grenoble : 09.36 Kyle Hardy (ass Alexis Binner et Guillaume Leclerc) ; 12.54 Nicolas Deschamps (ass Jarod Hilderman et Guillaume Leclerc) ; 29.22 Loïc Farnier (ass Jacob Anderson et Aurelien Dair) ; 37.34 Alexandre Mallet (ass François Beauchemin et Alexis Binner) ; 53.20 Alexandre Mallet (ass Christophe Boivin et Kyle Hardy) ; 54.06 Matias Bachelet (ass Adel Koudri et Nicolas Deschamps) Pénalités 22 minutes dont 10 à Lepage contre Amiens 14 minutes dont 5 à Leclerc contre Grenoble







Photographe : © Nicolas Leleu

Photographe : © Nicolas Leleu

Photographe : © Nicolas Leleu

Photographe : © Nicolas Leleu

