Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 19ème journée : Grenoble vs Briançon 4 - 1 (0-0 3-1 1-0) Le 25/11/2022 Patinoire Pôle Sud [ Grenoble ] [ Briançon ] Duel des extrêmes ennuyeux Pôle Sud aurait du être le théâtre d’un match à sens unique avec une avalanche de buts puisque le leader recevait la lanterne rouge. Grenoble, meilleure défense et seconde attaque du championnat aurait pu (dû) atomiser Briançon, moins bonne attaque et avant-dernière défense. Mais malheureusement comme bien souvent les Brûleurs De Loups se mettent au niveau de leurs adversaires. Garnier garde la cage grenobloise et Broz celle des visiteurs. Crinon et Jalasvaara sont absents coté grenoblois alors que Briançon est toujours privé de Huna. Patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 26/11/2022 à 09:41 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3805 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Barcelo assistés de MM. Margry et Goncalves Buts :

Grenoble : 27.10 Damien Fleury (ass Kyle Hardy et Nicolas Deschamps) ; 29.53 Sacha Treille (ass Joël Champagne et Maxim Lamarche) ; 33.23 Brent Aubin (ass Sacha Treille et Joël Champagne) ; 48.19 Dylan Fabre (ass Maxim Lamarche et Adel Koudri)

Briançon : ; 34.05 Lukas Klima (ass Nathan Faure-Brac et Dmitri Nimenko) Pénalités 10 minutes contre Grenoble 14 minutes contre Briançon



Photographe Lardière Laurent Garnier le portier grenoblois Une erreur de relance grenobloise offre une première occasion à Briançon sans succès dès la deuxième minute. Les équipes peinent à installer leur jeu et les gardiens sont plutôt tranquilles même si Garnier doit encore s’imposer face à Nimenko et Vrielynck. Grenoble, par Aurélien Dair puis Fabre testent enfin Broz (6’). Le jeu manque clairement de vitesse, les tirs de précision et de puissance. Deschamps avec son casque d’or se promène souvent avec le palet mais ne s’offre pas d’angle de tir et ne trouve généralement pas de partenaire démarqué. Le premier jeu de puissance à mi tiers est également mal négocié par les unités d’élites grenobloise. Rouhiainen un peu trop timide voit Broz s’imposer (13’). Les cinq dernières minutes ont un peu plus actives, Hardy échoue à son tour (16’) puis Fleury (18’). La fin du tiers est à nouveau jouée en supériorité numérique pour Grenoble qui s’installe bien mais se voit contré avec quelques arrêts décisifs de Broz. Un premier tiers globalement bien ennuyeux avec des briançonnais transparents (3 tirs) et des grenoblois en manque de conviction.



Photographe Lardière Laurent Les grenoblois prennent l'avantage en deuxième tiers Une nouvelle relance manquée de début de tiers offre un lancer à Guillemain bien stoppé par Garnier, comme ceux de Leger et Fauchon. Briançon se porte un peu plus à l’attaque et réveille ainsi les grenoblois. Les locaux construisent enfin leur jeu et s’offrent de bonnes présences en zone offensive mais ne concrétisent toujours pas avec Aurélien Dair (23’) ou Fleury (25’). Grenoble se retrouve alors en double supériorité numérique avec Fleury à la conclusion par un one timer dont il a le secret [1-0 / 27’10’’]. La première prison grenobloise est sifflée à mi match, Kurepanov échoue devant Garnier. Champagne et Treille s’échappent lors de cette infériorité, ce dernier trompe Broz qui n’y peut rien sur ce 2 contre 0 [2-0 / 29’53’’]. Poukkula n’est pas loin de scorer mais la botte du portier haut-alpin a le dernier mot, Briançon n’aura pu installer son jeu de puissance. Treille à la bataille récupère un palet, centre pour Aubin qui d’un fort joli revers trouve le chemin du filet [3-0 / 33’23’’]. Sedlak pose son temps mort pour Briançon, cette petite pose s’avère payante. De retour au jeu Grenoble est pénalisé, les Diables Rouges gagnent l’engagement, Klima d’un lancer surpuissant casse la crosse de Champagne ce qui dévie le palet dans le but trompant Garnier [3-1 / 34’05’’]. Les briançonnais se rebellent un peu avec Bazevics, Zagrapan et encore Klima qui trouvent un Garnier solide. Alors que Champagne perd son face à face avec Broz à la dernière minute. Ce tiers aura au moins eu le mérite d’offrir de jolis buts.



Photographe Laurent Lardière Broz , un Diable de portier Le dernier tiers commence par un nouveau jeu de puissance des locaux lors duquel les lancers d’Aubin, et Fabre sont bloqué par Broz, tout comme ce tic-tac-toe avec Aurélien Dair. Le jeu redevient poussif et lent comme au premier tiers. En supériorité numérique Briançon n’arrivent pas à s’installer en zone offensive seul Vrielynck s’offre un lancer sans danger pour Garnier qui aura fait son match (45’). Avec enfin de la vitesse Lamarche franchit la bleue sert Aurélien Dair de l’autre coté qui remet sur Fabre donnant le tournis à Broz pour le plus beau filet de la soirée [4-1 / 48’19’’]. Lazzaroni et Poukkula se chatouillent contre la cage de Broz et vont se reposer 2’ laissant les équipes à 4 contre 4, mais même dans cette configuration le jeu est lent et ennuyeux. La fin du match permet encore à Broz de faire quelques arrêts sur les lancers d’Hardy (x4) Aurélien Dair (x2) ou encore Koudri. Le minimum syndical est fait pour Grenoble avec les 3 points de la victoire confortant ainsi sa position de leader.



Photographe Laurent Lardière S.Treille homme du match coté BDL Seul le deuxième tiers aura été intéressant, tout du moins au tableau d’affichage. L’ensemble du jeu proposé par les deux équipes était très décevant. Briançon manque de puissance et de vitesse même si le jeu collectif est là mais ce n’est pas suffisant pour jouer autre chose que la relégation. Des grenoblois jouant à leur niveau auraient dû dominer et maîtriser cette partie de bout en bout avec un écart au score bien plus important. Un manque de réussite lors des tirs provoqué par une fort belle prestation de Broz qui aurait mérité le titre de meilleur joueur à la place de Leger (moins en vue également que Klima). Peut-être que les isérois ont levé le pied pour s’économiser en vue de l’enchaînement des matchs à venir importants dont notamment le 1/4 de finale de Coupe de France à domicile mardi. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo