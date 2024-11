FICHE TECHNIQUE



3500 spectateurs Arbitres : MM. Metais et Rohwedder assistés de MM. Damongeot et Fauvel Buts :

Bordeaux : ; 28.30 Axel Prissaint (ass Julius Valtonen et Rudolfs Polcs) ; 43.43 Emils Gegeris (ass Enzo Carry et Rudolfs Polcs) ; 51.16 Emils Gegeris (ass Rudolfs Polcs et Nikita Jevpalovs)

Grenoble : 19.59 Guillaume Leclerc (ass Nicolas Deschamps et Matija Pintaric) ; 38.18 Guillaume Leclerc (ass Charles Schmitt et François Beauchemin) ; 45.04 Matias Bachelet (ass Jacob Anderson et Jarod Hilderman) ; 51.58 Christophe Boivin (ass François Beauchemin et Jacob Anderson) ; 57.19 Adel Koudri (ass Théo Gueurif et Alexis Binner) ; 59.16 Sacha Treille (ass Jarod Hilderman) Pénalités 4 minutes contre Bordeaux 6 minutes contre Grenoble