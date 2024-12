Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 27ème journée : Grenoble vs Briançon 7 - 2 (2-0 4-0 1-2) Le 13/12/2024 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Briançon ] Grenoble trop fort pour Briançon Début d’une série de 5 matches à domicile pour les Brûleurs De Loups qui reçoivent ce soir la lanterne rouge Briançon. Les locaux sont largement en tête du championnat avec 12 points d’avance (et un match de moins) sur leur dauphin angevin. Ils sont actuellement sur une dynamique de 10 victoires consécutives en championnat. Pintaric garde la cage grenobloise alors que le jeune Mathis Thirion (formé à Rouen) est aligné pour la 8e fois coté briançonnais. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 14/12/2024 à 10:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4012 spectateurs Arbitres : MM. Furet et Peuriere assistés de MM. Ugolini et Zede Buts :

Grenoble : 01.06 Alexandre Mallet (ass Christophe Boivin et Charles Schmitt) ; 12.37 Christophe Boivin (ass Kyle Hardy et Alexandre Mallet) ; 24.57 Sacha Treille (ass François Beauchemin et Alexandre Mallet) ; 28.09 Charles Schmitt (ass Guillaume Leclerc et Sacha Treille) ; 29.26 Théo Gueurif (ass Loïc Farnier et Valentin Grossetete) ; 36.13 Jacob Anderson (ass Christophe Boivin et Alexandre Mallet) ; 44.31 Nicolas Deschamps (ass Matias Bachelet et Aurelien Dair)

Briançon : ; 47.29 Wayne Letourneau (ass Norbert Abramov et Joran Reynaud) ; 57.21 Joran Reynaud (ass Benjamin Berard et Gaëtan Villiot) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 12 minutes contre Briançon photo: Jean-Christophe Salomé



C’est un autre Mathis qui se met en valeur dès le début ; Despatie sollicite en effet Pintaric en moins de 20 secondes et constate que le portier isérois est bien dans son match. Beauchemin de l’autre côté voit son tir dévié par Thirion avant que Mallet n’ouvre le score [1-0]. Les grenoblois montrent ensuite clairement leurs belles intentions offensives, de prêt, de loin, en déviation… toutes les techniques sont passées en revue mais Thirion répond présent à chaque fois. Un premier jeu de puissance pour Briançon calme les ardeurs locales mais ne leur permet pas de recoller. De l’aile gauche Mallet centre sur Hardy qui dévie du revers dans son dos pour Boivin bien placé, le gardien ne peut rien faire [2-0]. Les grenoblois insistent mais le gardien tient bon. Les Diables Rouges, privés de palet, s’offrent cependant 2 occasions par Persson ou encore Villiot que Pintaric repoussent. Ce premier tiers aura été à sens unique, l’écart aurait pu être bien plus conséquents sans la bonne performance de Thirion.



Engagements : 11/6 Grenoble

Tirs : 12/5 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé



Une fois encore les briançonnais se projettent vite à l’avant en début de période mais Vozovik ou encore Abramov ne trompent pas Pintaric. Thirion sort ensuite deux belles parades face à Schitt ou encore Treille. Grenoble à l’occasion d’enfoncer le clou en supériorité numérique. Bien installée il faut pourtant attendre la dernière seconde pour que Treille, bien servi par Beauchemin, ne trompe le gardien [3-0]. Vozovik, clairement au dessus du lot côté Diables Rouges, s’offre une nouvelle occasion mais Pintaric ferme la porte. Alors que Leclerc perd son duel face au gardien, Schmitt récupère et nettoie la lucarne [4-0]. A peine le temps de respirer que Farnier sert Gueurif pour un nouveau filet [5-0]. Grenoble continue de dominer outrageusement mais se laisse parfois aller et perd le palet heureusement sans conséquence car Pintaric veille sur le peu d’occasion comme celle de Lemay. Thirion s’offre de belles parades face à Boivin mais ne peut rien sur le missile d’Andersson [6-0]. Malgré une belle prestation du portier haut-alpin, les grenoblois ont pris le large dans ce tiers.



Engagements : 15/6 Grenoble

Tirs : 13/5 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé



Deschamps puis Dair s’offrent une occasion dès le début du dernier tiers avant que Koudri voit son tir arrêté par le casque du gardien heureusement sans conséquence pour ce dernier. Bien remis, Thirion repousse le tir de Bachelet qui récupère et sert Deschamps qui ne loupe pas la cage ouverte [7-0]. Perrson en contre perd son face à face. Abramov n’est pas loin de marquer, s’ensuit une grosse pagaille devant la cage de Pintaric qui ne peux revenir dans sa zone permettant à Letourneau de loger le palet dans une cage complètement déserte [7-1]. Les nombreuses contestations grenobloises n’y changeront rien. Grenoble enchaîne 2 supériorités numériques mais ne conclue pas malgré de jolis gestes techniques. Ils auraient pu se faire surprendre en fin de jeu de puissance par le contre de Lemay qui ne trompe pas la vigilance de Pintaric. A trois minutes de la sirène un défenseur grenoblois dévie le palet entre les jambes de son portier, mais après vérification vidéo le palet n’aurait pas franchit complètement la ligne. Ce n’est que partie remise puisqu’après le gain de l’engagement, Reynaud récupère le palet et trouve un trou de souris [7-2]. Le score ne changera plus, Grenoble empoche les 3 points du soir.



Engagements : 12/8 Grenoble

Tirs : 15/9 Grenoble



La logique a été respectée dans ce duel à sens unique. Grenoble a fait ce soir le travail et le spectacle, offrant au public non seulement des buts mais de jolis gestes techniques. Sans vouloir offenser les briançonnais, leur formation actuelle reflète à peine le niveau de la D1. Ils ont une déficience offensive certaine avec seulement 52 buts marqués en 23 rencontres alors que leurs hôtes du soir en marquent 2 fois plus.



photo: Jean-Christophe Salomé







