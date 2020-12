Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 2ème journée : Grenoble vs Briançon 3 - 4 (0-0 1-1 2-2 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 17/12/2020 Patinoire Pole Sud, Grenoble [ Grenoble ] [ Briançon ] Reprise difficile pour les BDL Après un match amical samedi dernier contre Gap (victoire 2-1), les BDL reprenaient le chemin du championnat après presque deux mois de pause lié au COVID. Ce match contre Briançon se disputait à huis clos (une première pour un match officiel des BDL ?). Patinoire Pole Sud, Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat le 18/12/2020 à 17:54 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Drif et Bergamelli assistés de MM. Constantineau et Gielly Buts :

Grenoble : 28.15 Alex Aleardi (ass Yann Sauve et Joël Champagne) ; 40.55 Alexandre Texier (ass Alex Aleardi) ; 51.21 Joël Champagne

Briançon : ; 36.50 Quentin Fauchon (ass Jaka Ankerst et Jussi Nattinen ) ; 50.08 Thibaut Farina (ass Jussi Nattinen et Samu Markkula) ; 57.37 Slavomir Tomko (ass Ignat Zemchenko et Félix Plouffe) ; 65.00 Quentin Fauchon Pénalités 6 minutes contre Grenoble 12 minutes contre Briançon



photo: Jean-Christophe Salomé

Grenoble rentre bien dans la partie et met de suite à contribution le gardien de Briançon Patrick Munson, sans doute l’homme du match, qui aura impressionné par ses qualités de vitesse, technique et même mental en portant son équipe à bout de bras.



Deux pénalités contre les internationaux Texier (8’20) puis Treille (14’31) coupent le rythme des BDL.



Grenoble pense ouvrir le score par Kearney qui pousse au fond mais les arbitres, après visionnage des ralentis, refusent le but.



Les dix premières minutes du second tiers ne sont pas plus passionnantes que le premier tiers. Il faut attendre une pénalité contre le nouveau arrivée coté Briançon, Ankerst (27’52) pour voir le premier but du match. Sauvé décale Aleardi qui shoot sur réception et trompe Munson d’un lancer surpuissant (1-0 28’14). Aleardi enfin récompensé de ses efforts.

photo: Jean-Christophe Salomé

Munson tient son équipe dans la partie et ses coéquipiers vont finalement égaliser grâce aux largesses de la défense des BDL. Fauchon a tout le temps de prévenir son coéquipier Ankerst qu’il est dans une situation idéale, sans défenseur sur lui. Le slovène lui fait la passe et le français arme son lancer. Horak ne peut que constater les dégâts (1-1 36’50).



Grenoble pense avoir fait le plus dur avec Texier qui marque dès l’entame du troisième tiers (2-1 40’50) mais en se mettant à la faute par Sauvé (49’07), Farina profite d’un palet contré qui revient sur lui pour pousser dans une cage grande ouverte (2-2 50’08).



Encore une fois, c’est sur une supériorité que Grenoble parvient à reprendre l’avantage avec Aleardi et Champagne à la manœuvre (3-2 51’21).

photo: Jean-Christophe Salomé

On se dirige vers une petite victoire grenobloise mais c’était sans compter sur les briançonnais qui semblent mieux armé pour leur seconde saison en élite. C’est tout d’abord, Nattinen qui pense égaliser mais Horak fait le job (54’).



Ce dernier ne pourra rien sur un slap puissant du défenseur Tomko quelques minutes plus tard (3-3 57’37).



Grenoble, sans Texier, sorti après un choc à la tête avec son coéquipier Damien Fleury, peut attaquer la prolongation de cinq minutes.



Aleardi, encore lui, trouvera bien le poteau de la cage de Munson mais il faudra compter sur les tirs aux buts pour départager les deux équipes. A ce petit jeu là, c’est Briançon qui se montre plus réaliste avec un premier but de Markkula. Quentin Fauchon termine le travail avec un second but d’un beau tir du poignet (3-4 65’00). Grenoble rate sa reprise officielle. Le manque de compétition s’est fait sentir pour les BDL face à une équipe de Briançon qui vient d’enchaîner un troisième match officiel en deux semaines.

Tir au but de T.Fauchon photo: Jean-Christophe Salomé







