4171 spectateurs Arbitres : MM. Gremion et Peyre assistés de MM. Zede et Thiebault Buts :

Grenoble : 08.26 Jere Rouhiainen (ass Markus Poukkula) ; 17.49 Markus Poukkula (ass Christophe Tartari et Nicolas Deschamps) ; 18.41 Julien Munoz (ass Flavian Dair* et Adel Koudri) ; 21.20 Jani Tuppurainen (ass Markus Poukkula) ; 35.34 Damien Fleury (ass Markus Poukkula et Jere Rouhiainen) ; 37.28 Aurelien Dair (ass Jani Tuppurainen et Markus Poukkula) ; 5154 Nicolas Deschamps (ass Markus Poukkula et Damien Fleury) ; 53.40 Markus Poukkula (ass Damien Fleury et Nicolas Deschamps) ; 57.32 Jere Rouhiainen (ass Aurelien Dair et Nicolas Deschamps)

Briançon : ; 29.17 Quentin Berthon (ass Quentin Fauchon et Benjamin Berard) ; 31.24 Nicolas Ruel (ass Slavomir Tomko et Rudolf Huna) ; 33.13 Bastien Colomban (ass Filip Vasko et Filip Hudak) Pénalités 6 minutes contre Grenoble 12 minutes contre Briançon



Grenoble a dû mal à entrer dans son match. Les chances de marquer sont peu nombreuses. Rouhainen parvient néanmoins à trouver la faille sur un lancer puissant qui trouve le haut du filet de Richard, la doublure briançonnaise titularisé ce soir (1-0 8’26).

photo: Jean-Christophe Salomé

Briançon tente plusieurs fois sa chance sur la cage de Stepanek. Huna par deux fois et Schmitt viennent tester les réflexes du gardien tchèque.



Contre le cours du jeu, Grenoble double la mise par Poukkula qui dévie un lancer de Tartari (2-0 17’49).



Grenoble va marquer sur presque toutes ces actions dangereuses sur ce premier tiers. Munoz inscrit le troisième but sur une passe précise de Dair (3-0 18’41).



Le score est sévère et ne représente pas la physionomie du match.



Le score aurait pu être encore plus lourd si Damien Fleury n’avait pas raté son duel face à Richard suite à une belle passe de l’arrière de Bisaillon (19’27).

photo: Jean-Christophe Salomé

Le second tiers ne débute pas mieux pour les Diables Rouges. Richard fait une erreur devant sa cage et le nouveau finlandais Tuppurainen inscrit son premier but en Magnus sur un cadeau de Noel de Richard (4-0 21’20).



Grenoble va ensuite se relâcher et comme à la parade, Briançon va claquer trois buts en quatre minutes. Berthon (4-1 29’17), Ruel (4-2 31’24) puis Colomban (4-3 33’13). La défense grenobloise est absente et Briançon est réaliste et profite des espaces.



Les grenoblois vont se remettre dans le match et repartir à l’attaque. Poukkula sert Fleury d’une belle passe devant la cage pour le cinquième but des isérois (5-3 35’34).



Aurélien Dair profite ensuite d’un palet mal dégagé pour ajuster Richard de près (6-3 37’28).



Grenoble ne se relache pas cette fois ci et Deschamps se saisit d’un palet qui traine pour marquer le septième but (7-3 51’54). Sur le power play suivant, Poukkula dans un grand soir termine le travail de Deschamps et Fleury (8-3 53’40).

photo: Jean-Christophe Salomé

Toujours en power play, Rouhainen y va de son doublé et clôture cette belle soirée à la patinoire Pole Sud (9-3 57’32).



Malgré les absences, Grenoble aura fait le match presque parfait. Cinq minutes d’un non-match auront couté trois buts et une petite remise en question. Les Finlandais auront inscrit cinq des neuf buts (Tuppurainen 1 et 2 pour Poukkula et Rouhainen). De quoi passer un bon réveillon avant un mois de Janvier qui s’annonce intense mais aussi très incertain au vu de l’évolution de la situation sanitaire et le retour des jauges pour minimum trois semaines.

