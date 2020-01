Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 33ème journée : Grenoble vs Briançon 12 - 1 (4-0 3-0 5-1) Le 07/01/2020 Patinoire Pole Sud, Grenoble [ Grenoble ] [ Briançon ] Premier vs Dernier… à sens unique ! Reprise tonitruante des Brûleurs De Loups pour leur premier match à domicile de 2020. Grenoble en tête du championnat reçoit le promu, Briançon, malheureuse lanterne rouge. Pôle Sud accueille dans ses tribunes l’ensemble des équipes sportives de haut niveau du bassin grenoblois, mais cela ne suffit pas à remplir la patinoire. Patinoire Pole Sud, Grenoble, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 08/01/2020 à 18:42 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3336 spectateurs Arbitres : MM. Hauchart et Garbay assistés de Mme Boniface et de M. Briolat Buts :

Grenoble : 07.40 Damien Fleury (ass Peter Valier et Sacha Treille) ; 11.57 Christophe Tartari (ass Dylan Fabre et Antonin Manavian) ; 16.07 Denny Kearney (ass Sébastien Bisaillon et Kyle Hardy) ; 19.12 Joël Champagne (ass Alex Aleardi et Denny Kearney) ; 30.41 Antonin Manavian (ass Dylan Fabre et Christophe Tartari) ; 31.21 Kyle Hardy (ass Sébastien Bisaillon et Sébastien Rohat) ; 32.33 Joël Champagne (ass Denny Kearney et Alex Aleardi) ; 40.50 Sacha Treille (ass Patrick McEachen et Damien Fleury) ; 43.44 Alex Aleardi (ass Kyle Hardy et Sébastien Bisaillon) ; 51.05 Alex Aleardi (ass Joël Champagne et Denny Kearney) ; 51.27 Alex Aleardi (ass Joël Champagne et Yann Sauve) ; 56.48 Sacha Treille (ass Damien Fleury et Kyle Hardy)

Briançon : ; 48.02 Darren McCormick (ass Calder Brooks et Sean Robertson) Pénalités 0 minute contre Grenoble 50 minutes dont 10+20 à Mele contre Briançon



Photographe Laurent Lardière Grenoble s'impose face à Briançon



Grenoble est vite à l’offensive avec pas moins de 5 tirs en 2’ mais Blazek répond présent. Le jeu est malgré tout relativement lent, Grenoble a la maitrise du palet et pousse Briançon à la faute. Ce premier jeu de puissance est bien installé mais ne trouve pas de fenêtre de tir. Alors que Briançon est à nouveau à 5, Fleury se faufile et glisse le palet dans un trou de souris (1-0 / 7’40’’). Le jeu s’accélère un temps soit peu mais à mi tiers Horak n’a toujours rien eu à faire. De son coté Blazek laisse un rebond sur le slap de Manavian, Tartari ne manque pas la cage ouverte (2-0 / 11’57’’). Les pénalités s’enchainent contre Briançon alors que Thomas Mele est expulsé (2+10+20). Sur ce dernier jeu de puissance Kearney dans le slot dévie le lancer de Bisaillon, Blazek ne peut rien (3-0 / 16’07’’). A 18’38’’ Briançon sollicite pour la première fois Horak qui ne s’est pas endormi. Suite à une série de rebonds laissés par le portier haut-alpin, Champagne pousse au fond (4-0 / 19’12’’).

Briançon a été incapable de développer du jeu et donc de créer le danger face à Horak alors que le tiers s’est déroulé quasiment en zone offensive grenobloise.



Engagements : 14/10 Grenoble

Tirs : 19/2 Grenoble



Photographe Laurent Lardière Bonnardel et Fleury en quête du palet





Briançon fait rentrer son second gardien Raphael Sanyas pour sa première saison et son 8e match en Magnus. Il tient sa cage inviolée un demi-tiers et résiste aux assauts grenoblois même lors d’un double jeu de puissance. Mais il ne peut rien alors que Manavian se présente face à lui, le gros lancé à mi distance fait mouche (5-0 / 30’41’’). Dans la foulée un autre défenseur au lancé fulgurant se présente, Hardy ne laisse aucune chance au cerbère (6-0 / 31’21’’). Le festival continue avec le doublé de Champagne (7-0 / 32’33’’). Briançon prend l’eau avec 3 buts en moins de 2’. Grenoble déroule, Dair seul face au portier cherche le beau geste pour scorer lui aussi mais se rate. Le tiers se termine avec 2 nouvelles supériorités d’affilée pour Grenoble qui n’en profite pas. Seul Fleury, sur un one-shot dont il a le secret, fait frissonner le public mais la mitaine du gardien est solide.

Les locaux se sont échappés dans ce tiers sans jamais avoir été inquiétés par leurs adversaires.



Engagements : 10/9 Briançon

Tirs : 15/4 Grenoble



Photographe Laurent Lardière Pas de blanchissage pour L.Horack







Encore quelques secondes de jeu de puissance grenoblois improductif. Treille slappe sur le poteau et reprend le rebond à une vitesse incroyable (8-0 / 40’50’’. Briançon se retrouve pour presque 2’ en double infériorité à cause d’un retard de jeu bien sévère. Grenoble bien installé ne cadre pas ses tirs jusqu’à cette mine d’Aleardi qui nettoie la lucarne de Sanyas (9-0 / 43’44’’). Les Brûleurs De Loups sont encore et toujours bien installés en zone offensive et ne laissent pas grand-chose à ces pauvres Diables Rouges. Sanyas nous gratifie de jolis arrêts. A nouveau en supériorité, Grenoble se fait surprendre à la mise en jeu. Brooks part en contre, son slap repoussé par Horak trouve la crosse de Mc Cormick qui pousse au fond (9-1 / 48’02’’). Sanyas régale par son adresse mais ne peut cependant rien suite à un cafouillage devant sa cage, Aleardi glisse la rondelle dans les filets (10-1 / 51’05’’). Le speaker n’a pas le temps de terminer l’annonce qu’Aleardi s’offre un triplé sur un contre (11-1 / 51’27’’). En fin de match Treille trompe une dernière fois le pauvre Sanyas qui n’aura pas démérité malgré ses 8 filets (12-1 / 56’48’’).

Aleardi et Mc Cormick reçoivent les prix de meilleurs joueurs du match alors qu’Horak est pour la 4e fois (sur 4) élu joueurs du mois.





Engagements : 17/7 Grenoble

Tirs : 20/6 Grenoble



Photographe Laurent Lardière Aléardi auteur d'un coup du chapeau en troisième tiers



Match à sens unique donc pour les Brûleurs De Loups qui ont déroulé sans trouver grande opposition. La bonne nouvelle du soir est la discipline car pour la première fois Grenoble n’a écopé d’aucune pénalité. Dans ce match totalement déséquilibré, ils ne sont pas tombés dans le piège de la facilité et de la suffisance comme on a déjà pu le constater cette saison. Briançon n’a pas réussi à garder le palet pour créer le danger face à Horak qui aura été tranquille. On est à même de se questionner sur le choix du portier du soir, car Raibon est en manque de temps de glace.

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo